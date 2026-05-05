В майские праздники кибермошенники традиционно выходят на пик активности, играя на интересе к поездкам, развлечениям и онлайн-покупкам. Об этом предупреждают аналитики RuStore и F6, изучившие основные схемы обмана в интернете. Подробности — в распоряжении «Инка».

Главная мишень мошенников — туристические и досуговые сервисы. На фоне высокого спроса они массово клонируют сайты аренды жилья и заманивают людей «выгодными» предложениями в соцсетях и мессенджерах. Дальше — переход на поддельную страницу оплаты. Нередко это сочетается со схемами FakeDate, когда под видом знакомства жертву убеждают оплатить несуществующее жилье перед встречей.

Похожие схемы используют и при продаже билетов. Под видом новых знакомых мошенники предлагают сходить вместе в кино, театр или на концерт. После оплаты возможны два сценария: либо общение обрывается, либо предлагают оформить «возврат» через фальшивый сервис — и деньги списываются повторно.

Растет и число атак, связанных с авиаперелетами. Преступники создают сайты-клоны известных агрегаторов и продвигают их через поисковики. Ввод платежных данных на таких страницах приводит к их утечке и последующим несанкционированным операциям.

Отдельный сегмент — мошенничество с оплатой проезда по платным дорогам. Пользователям предлагают проверить якобы существующую задолженность по номеру автомобиля или транспортной карты. Затем просят оплатить «долг», вводя данные карты и СМС-код — это делает схему максимально правдоподобной.

Параллельно фиксируется всплеск фейковых уведомлений о социальных выплатах. Сообщения о «полагающихся» начислениях к праздникам ведут на поддельные сайты или каналы, где пользователей пытаются вовлечь в инвестиционные схемы или вынудить раскрыть персональные данные.

Инвестиционное мошенничество остается одной из самых рискованных категорий. Злоумышленники используют бренды крупных компаний и госструктур, обещая гарантированную прибыль. После сбора контактов с человеком связывается «менеджер», который убеждает установить приложение или перевести деньги — это может привести как к финансовым потерям, так и к взлому устройства.

Дополнительную угрозу создают вредоносные приложения, маскирующиеся под сервисы бронирования, билетов или даже ИИ-ассистентов. Такие программы могут перехватывать коды подтверждения, данные банковских карт и доступ к аккаунтам, а иногда — использовать устройство для дальнейших атак.

Эксперты рекомендуют соблюдать базовые меры безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, проверять домены сайтов, не вводить платежные данные на непроверенных ресурсах и устанавливать приложения только из официальных источников. При малейших признаках компрометации стоит сразу заблокировать карту и сообщить о мошеннических ресурсах через специальные сервисы.

