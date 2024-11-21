Представители агентства «ОНИКС-Недвижимость» рассказали о схемах мошенничества на российском рынке недвижимости в 2024 году. В условиях постоянного изменения правил и экономической нестабильности злоумышленники находят новые способы обмана, что делает этот сегмент наиболее уязвимым.

Одним из самых распространенных видов обмана считается продажа недвижимости по поддельной доверенности. В этой схеме мошенники, используя фальшивые документы, организуют фиктивные сделки. Вернуть деньги в такой ситуации крайне сложно.

Не менее опасны псевдосделки, где квартиры предлагаются по крайне низкой стоимости. В этом случае покупатель вносит задаток, чтобы зафиксировать выгодную цену. После получения денег мошенники исчезают. Эта схема, как правило, хорошо организована, и аферисты могут работать одновременно в нескольких регионах, что создает иллюзию крупного агентства недвижимости.

Для вымогательства предоплаты используются также сайты-двойники официальных страниц застройщиков и риелторов. Мошенники создают условия, при которых покупатель верит в необходимость быстрого принятия решения, опасаясь упустить выгодное предложение.

В 2024 году наблюдается рост числа случаев, когда одна и та же квартира сдается одновременно нескольким арендаторам. В этой ситуации мошенники получают от каждого из них задаток и исчезают, не передав ключи. Подобная схема особенно распространена в крупных городах, где спрос на аренду значительно превышает предложение.

С целью получения предоплаты мошенники могут предлагать подписать поддельный договор аренды. После получения средств они перестают выходить на связь и жилье, которое якобы сдавалось, оказывается недоступным. Причем договор может быть оформлен как на реальную недвижимость, так и на несуществующую, что делает ситуацию еще более запутанной и сложной для проверки.

Также широко распространено похищение электронной подписи владельца недвижимости. С ее помощью мошенники могут оформить продажу жилья без ведома собственника. Эксперты отмечают, что это одна из самых сложных схем, поскольку электронная подпись является полноценным юридическим инструментом и ее использование предполагает серьезные последствия.

Помимо этого, встречаются ситуации, когда недвижимость приобретается с использованием средств материнского капитала, но родители не выделяют доли детям, как того требует законодательство. Это может стать серьезной проблемой для добросовестных покупателей, которые столкнутся с необходимостью обращения в суд и признания сделки недействительной.

В 2024 году появилась еще одна схема, в которой для покупки недвижимости используется криптовалюта. Отсутствие четкой правовой регуляции в этой области и сложность отслеживания трансакций делают такие сделки крайне рискованными. Мошенники могут предложить продать недвижимость за криптовалюту, а затем исчезнуть с деньгами, оставив покупателя без жилья и без средств.

Как сообщалось ранее, 2023 год стал рекордным по количеству утечек данных, которые в большинстве случаев допускают интернет-магазины и медицинские учреждения. Согласно оценкам специалистов, в открытом доступе находятся около 3,5 млрд строк, содержащих персональные данные жителей России.