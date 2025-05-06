ВВП России в первом квартале 2025 года с учетом сезонной корректировки мог снизиться на 0,3% по сравнению с ростом на 1,3% в октябре — декабре 2024 года, сообщили аналитики Райффайзенбанка, передают «Ведомости». Это первое падение со второго квартала 2022 года, что является сигналом перехода экономики к «мягкой посадке», отметили в кредитной организации. Ситуация также осложняется снижением цен на нефть.

Минэкономразвития, в свою очередь, оценило годовой рост ВВП в первом квартале в 1,7%. По данным министерства, в марте 2025 года рост показателя в годовом выражении составил 1,4% после 0,7% в феврале и 3% в январе.

Главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков считает, что квартальный спад делает прогноз Минэка о росте ВВП на 2,5% маловероятным. Сам он ожидает диапазон от -0,5% до 1,2%. Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец отметила спад в секторах, зависящих от экспорта. Она считает, что рост ВВП составит менее 1% к концу года.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза заявили о признаках стагнации в экономике из-за данных о промпроизводстве, которое в целом выросло на 1,1% за квартал, но сократилось на 0,7% в марте с исключением сезонности. Организация фиксирует депрессию в гражданском секторе, особенно в автопроме и строительстве.

Экономисты также предупреждают о риске «технической рецессии», если спад продолжится во втором квартале. Однако, по мнению Исакова, «причин для паники нет», но в этих условиях Центробанку предстоит принимать «более сложные решения» по сравнению с ситуацией очевидного перегрева деловой активности.