Эксперты компании Kokoc.tech (входит в Kokoc Group) выявили актуальные потребности бизнеса в аутстаффинге на основе 14 глубинных интервью с руководителями высшего звена из ИТ-компаний, операторов связи, маркетинговых агентств, EdTech-организаций и фирм в сфере кибербезопасности. Подробности — в распоряжении «Инка».

Аутстаффинг становится востребованным на фоне растущего дефицита квалифицированных кадров, особенно в ИТ-отрасли. Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что до 2030 года нехватка специалистов в ИТ-сфере составит около 1 млн человек. На этом фоне рынок аутстаффинга растет, и в 2024 году он составил 265 млрд руб.

Аутстаффинг (от английского outstaffing — «вне штата») — это предоставление сторонним агентством работников компании-заказчику для выполнения проектных задач. В этом случае работник числится в штате агентства, но фактически трудится в интересах и под руководством компании-заказчика. Явление можно спутать с аутсорсингом — передачей конкретных функций или задач сторонней компании, когда заказчик не участвует в управлении процессами, а оценивает только результат.

Как заказчики отбирают партнеров

Эксперты Kokoc.tech рассказали, как компании ищут аутстафферов:

В процессе подбора заказчики в первую очередь отдают предпочтение партнерам с успешным опытом сотрудничества из «белого списка»: один положительный контракт позволяет войти в круг доверенных, в то время как два-три провала — из-за неподходящих специалистов, слабых софтскиллов или срыва сроков — приводят к исключению.

Если подходящих кандидатов нет в базе, компании рассматривают входящие офферы от внешних поставщиков, оценивая качество коммуникации, адаптацию предложений под задачи и отсутствие ошибок в презентациях. Конкуренция высока, поэтому заказчики формируют расширенные списки на основе релевантных и профессиональных обращений.

Активный поиск новых подрядчиков ведется через анализ кейсов, интернет-ресурсы, Telegram-каналы и рекомендации коллег, однако в логике крупного и среднего бизнеса есть разница:

В крупных структурах, особенно в финтехе и IT-интеграции, отбор часто проходит через тендеры с учётом компетенций, прошлого опыта и выполнения квот.

Для средних и небольших фирм решающими становятся личные связи, оперативность отклика и стиль общения.

Репутация играет ключевую роль: для привлечения внимания необходимо участие в профессиональных рейтингах и присутствие на отраслевых платформах, а также развитие собственных каналов продвижения. Эксперты отмечают, что для успешного выхода на рынок аутстаффинга требуется системный маркетинг и постоянный нетворкинг.

Идеальный аутстаффер

CEO Kokoc.tech Павел Милосердов подчеркивает, что одним из чувствительных этапов становится онбординг: заказчики ожидают, что специалист полностью погрузится в проект в течение одной недели. Если адаптация затягивается, это воспринимается как срыв сроков.

Идеальный поставщик, по мнению опрошенных, глубоко вникает в проект, оперативно реагирует на отзывы, обеспечивает поддержку во время адаптации и поддерживает связь после старта работ.