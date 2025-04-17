Компании все чаще полагаются на генеративный искусственный интеллект (ИИ) для создания маркетинговых кампаний, пишет The Wall Street Journal. По мнению сторонников технологии, ИИ неизбежно будет не только разрабатывать, но и утверждать целые кампании практически без участия человека.

Фото: Unsplash

Издание пишет, что одной из первых компаний, активно использующих возможности ИИ, стала страховая фирма Prudential Financial, которая внедрила виртуального сотрудника, способного создавать персонализированные веб-страницы, учитывая геоданные, поведенческие факторы и предпочтения пользователей.

Эта компания также начала тестирование алгоритмов проверки соответствия контента юридическим нормам и требованиям бренда перед публикацией материалов. Подобная практика позволяет ускорить процесс утверждения рекламных продуктов, особенно важных для таких зарегулированных отраслей, как финансы.

Компания Opella, занимающаяся производством товаров медицинского назначения, организовала полноценную «фабрику» ИИ, ежедневно создающую сотни страниц, изображений и постов для социальных сетей.

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Чтобы гарантировать, что маркетинговые материалы на основе ИИ являются достоверными с медицинской точки зрения, Opella также обучает своих ИИ-агентов с помощью специалистов в области здравоохранения. Однако финальную проверку фактов все еще проводит человек.

Некоторые бренды экспериментируют с созданием видеороликов исключительно силами ИИ. Например, компания Monks выпустила рекламный ролик для спортивной марки Puma, созданный полностью ИИ-агентами. Но, несмотря на заявленную независимость процесса, руководство Puma вмешивалось в работу и некоторые элементы были откорректированы.

Видео: Youtube-канал Monks

В то же время пока неясно, могут ли материалы, созданные ИИ, в том виде, в котором они существуют сегодня, эффективно убеждать потребителей.

Это вопрос, на который не могут ответить ИИ-агенты, оценивающие работу других ИИ-агентов, отметила основательница консалтинговой фирмы 3 Standard Deviations Сесилия Донес.

«Мы приближаемся к тому моменту, когда оптимизируем машины для рекламы другим машинам. В последний раз, когда я проверяла, машины не едят пиццу и не покупают одежду», — резюмировала она.