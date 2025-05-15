ChargeScape, совместное предприятие BMW, Ford, Honda и Nissan, представило программное обеспечение, которое помогает снижать нагрузку от зарядки электромобилей на энергосети в США и приносит владельцам таких машин доход до $3 тыс. в год за счет умной зарядки и передачи энергии в сеть. Об этом пишет Axios.

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По данным Минэнерго США, 80% зарядки электромобилей происходит дома, но рост числа этих транспортных средств и спрос на электроэнергию от дата-центров создают риск перегрузки сетей.

ChargeScape может помочь решить эту проблему, управляя зарядкой через программное обеспечение, которое синхронизирует поток энергии с реальными условиями сети. Например, в пиковые часы система может приостанавливать или замедлять зарядку.

Владельцы получают бонусы за участие в подобных инициативах. Так, в Сакраменто владельцы BMW получают $150 за регистрацию в программе ChargeForward и $20 ежеквартально. С двунаправленной зарядкой, которая позволяет передавать энергию от электромобиля в сеть, выплаты от коммунальных предприятий в адрес владельцев электрокаров могут достигать $3 тыс. в год.

При этом система гарантирует полную зарядку к указанному владельцем времени, сдвигая процесс, например, на 30 минут ночью.