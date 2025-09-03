Компания ElevenLabs выпустила вторую версию своей модели для генерации звуковых эффектов (SFX), значительно улучшив ее возможности. Обновление добавило поддержку более длинных клипов, высокое качество звука и функцию бесшовного зацикливания, что делает инструмент еще более привлекательным для создателей контента, разработчиков игр и музыкантов.

Sascha Bosshard/Unsplash



Основная проблема предыдущих версий генераторов звуковых эффектов — ограниченная длина и качество аудио. Новая модель позволяет создавать клипы продолжительностью до 30 секунд с частотой дискретизации 48 кГц, что соответствует профессиональным стандартам. Генерация происходит по текстовому запросу через веб-интерфейс или API.

Важным нововведением стала функция бесшовного зацикливания, встроенная прямо в аудиоредактор ElevenLabs Studio. Это позволяет создавать фоновые звуки и атмосферные эффекты, которые могут проигрываться непрерывно без заметных стыков, что особенно востребовано в игровых и мультимедийных проектах.

Библиотека SFX также была расширена и реорганизована. Теперь пользователям доступны улучшенный поиск, возможность добавлять звуки в избранное и функция Remix. Также обновлена звуковая панель SB-1, которая теперь поддерживает новую модель и MIDI-подключение.



Ранее ElevenLabs представила текстовый режим для общения с ИИ-агентами. Он позволяет переключаться на текстовый ввод, если пользователю не комфортно обсуждать что-то голосом.