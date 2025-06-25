Американская компания ElevenLabs, известная своими технологиями синтеза речи, представила нового голосового ИИ-ассистента 11ai. Большинство существующих нейропомощников ограничены простыми командами и не могут выполнять продуктивные задачи в цифровых рабочих процессах. 11ai должен решить эту проблему — он позволяет пользователям управлять приложениями с помощью голоса.

Ассистент работает через веб-интерфейс и выполняет сложные команды. Например, пользователь может сказать: «Спланируй мой день и добавь самые важные задачи в Linear» или «Используй Perplexity, чтобы изучить информацию о нашем клиенте, и собери данные о его недавнем финансировании». Система способна выполнять последовательные действия и понимать контекст в разных инструментах.

В основе работы 11ai лежит протокол Model Context Protocol (MCP) — стандартизированный API для интеграции с ИИ-ассистентами. На старте доступны интеграции с Perplexity, Linear, Slack, HackerNews и Google Calendar. Компания планирует добавлять новые сервисы еженедельно. Платформа также позволяет подключать внутренние инструменты через собственные MCP-серверы.

Платформа ElevenLabs поддерживает более 5 тыс. голосов, быстро генерирует ответ и позволяет клонировать собственный голос. В настоящее время 11ai доступен в виде бесплатной экспериментальной альфа-версии. Компания собирает отзывы для дальнейшего улучшения продукта.

Выпуск 11ai выводит ElevenLabs на конкурентный рынок «действующих агентов». Компания будет соревноваться с мобильным ассистентом от Perplexity, обновленной Alexa от Amazon и Gemini от Google. Позиционируя свой продукт как инструмент для интеграции с бизнес-приложениями вроде Salesforce и Zapier, ElevenLabs нацеливается на корпоративный сектор, стремясь сделать голос основным интерфейсом для повышения продуктивности.