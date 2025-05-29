Elf Beauty заключила соглашение о покупке косметического бренда Rhode, созданного моделью Хейли Бибер, за $1 млрд, сообщили в пресс-службе компании. Сделка предполагает выплату $800 млн в виде денежных средств и акций, а также дополнительно до $200 млн в зависимости от роста Rhode в течение трех лет.

Фото: Unsplash

Генеральный директор Elf Тarang Амин отметил, что покупка укрепит портфель компании, включающий бренды Naturium и Well People, и обеспечит Rhode «взрывной рост».

Бибер станет креативным директором и руководителем инноваций Rhode, а также стратегическим советником Elf Beauty.

Бренд Rhode стремительно развивается с тех пор, как Бибер и ее бизнес-партнеры Лорен и Майкл Д. Ратнер в 2022 году запустили линию косметики, ориентированную на потребителя. Компания продает средства для красоты и ухода за кожей. В 2023 году она рассказала Bloomberg о планах глобальной экспансии бренда.