В январе-феврале 2026 года российские девелоперы резко увеличили вывод новых жилых комплексов на рынок. Наибольший скачок зафиксирован в регионах, где ранее строительная активность была невысокой. Об этом свидетельствуют данные платформы «Движение.ру», проанализировавшей сведения Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Пермский край показал рекордный рост запуска новых проектов — 792%. В Удмуртии этот показатель вырос на 388%, в Тульской области — на 386%. Среди крупных регионов с традиционно высокими объемами строительства также зафиксировано значительное увеличение: в Ростовской области — на 269%, в Московской — на 229%, в Челябинской — на 186%, в Ленинградской — на 119%. Москва прибавила треть — более 500 тыс. кв. м нового жилья, Санкт-Петербург — 10%.

В ЛНР и ДНР за два месяца начато строительство более 100 тыс. кв. м в каждой республике, суммарный объем приближается к 500 тыс. кв. м.



Структура запусков сместилась в сторону дорогих сегментов. Запуск проектов элитного жилья увеличился на 486%, бизнес-класса — на 364%, комфорт-класса — на 67%. Сегмент типового жилья показал минимальный рост — всего 6%.

Наращивание объемов на фоне рисков

Активизация девелоперов происходит в условиях, которые эксперты называют далекими от благоприятных. Среди негативных факторов: снижение спроса по льготной семейной ипотеке, ценовая стагнация при росте себестоимости строительства, замедление роста доходов населения, охлаждение рынка труда. Сохраняется дисбаланс между спросом и предложением — в половине крупных регионов девелоперы строят быстрее, чем продают.

При этом в ряде регионов объемы запуска нового строительства сократились. Наиболее значительное падение — в Воронежской области (-74%), Татарстане (-64%), Крыму (-48%), Красноярском крае (-30%), Новосибирской области (-21%).

Что говорят эксперты

Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин отмечает, что девелоперы делают ставку на ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. По его словам, рынок пытается питаться избыточным оптимизмом, тогда как негативных сигналов для отрасли пока больше.

Гендиректор Redcat Наталья Шаталина обращает внимание на сложное положение застройщиков: спрос в Московском регионе за два месяца упал на 30%, растут затраты на стройку, высоки ставки по проектному финансированию. При этом, отмечает она, девелоперский проект — это длительный процесс, который сложно притормозить, поэтому компании вынуждены выводить новостройки даже при неблагоприятной конъюнктуре.

Управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин связывает рост с отложенными проектами: в 2025 году объем нового предложения оказался на 12% ниже, чем в предыдущие два года, и теперь эти проекты выходят на рынок. Он также указывает на сигналы ЦБ о возможном снижении ключевой ставки, что заставляет компании переориентироваться на рыночную ипотеку.

В Минстрое подтвердили высокую активность девелоперов. С начала года введено 7,9 млн кв. м жилья — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го. Общий портфель строящегося жилья превышает 118 млн кв. м.

