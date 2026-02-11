Характер и частота использования эмодзи напрямую связаны с эмоциональным состоянием сотрудников: смайлики могут выступать индикатором профессионального выгорания задолго до того, как проблема станет очевидной для руководства. К такому выводу пришли специалисты ИТ-компании «Стахановец», проанализировав с помощью технологий искусственного интеллекта корпоративные чаты.

engin akyurt/Unsplash

Первый тревожный сигнал — резкий рост числа коротких визуальных реакций. Когда сотрудник, привыкший к содержательным ответам, начинает на 45–70% чаще отправлять изображение ладони с поднятым большим пальцем («отлично») или жеста, при котором указательный и большой пальцы руки соединяются и образуют кольцо («ок»), это говорит о переходе в энергосберегающий режим. Человек формально реагирует, но уже не вкладывается в коммуникацию.

Второй индикатор — увеличение доли нейтральных эмодзи. Если изображение хлопающих ладоней («браво») и аналогичные смайлы без яркой эмоциональной окраски занимают на треть больше места в переписке, чем раньше, специалисты фиксируют эмоциональное отдаление. Сотрудник перестает проявлять живые чувства, заменяя их шаблонными символами.

Третий маркер — сокращение средней длины текстовых сообщений примерно на 40%. При этом общее количество сообщений может оставаться на прежнем уровне, создавая иллюзию вовлеченности. Именно эта видимая активность часто мешает руководителям вовремя заметить неблагополучие в команде.

В пресс-службе «Стахановца» отметили, что описанные изменения становятся заметны за три-четыре месяца до того, как сотрудник напишет заявление об уходе. Однако из-за сохранения интенсивности переписки многие управленцы упускают момент, когда еще можно попытаться исправить ситуацию.

