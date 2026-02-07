Государственный Эрмитаж и компания «Интеррос» объявили о завершении эмиссии арт-токенов на изображения отреставрированной картины Лукаса Кранаха Старшего «Венера и Амур». Проект был реализован в рамках инициативы «Цифровое наследие вечных ценностей». Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: здесь и далее пресс-служба «Интеррос»

Общий объем привлеченных средств превысил 5 млн руб. Полученные средства будут направлены на реставрацию еще одного произведения из собрания Эрмитажа — картины Рембрандта «Флора».

Картина «Венера и Амур» была создана Лукасом Кранахом Старшим в 1509 году. На полотне изображена Венера рядом с Амуром, держащим лук и колчан со стрелами — традиционные символы любовной силы и искушения. Произведение относится к серии мифологических сюжетов художника, в которых античные мотивы сочетаются с визуальным языком Северного Возрождения.

Во втором выпуске проекта были токенизированы три изображения картины «Венера и Амур», каждое из которых фиксирует отдельный этап реставрационного процесса. Полотно представлено в трех состояниях: в ультрафиолетовом свете с первыми пробными раскрытиями, в обычном освещении после утоньшения старого лака, а также на финальной стадии — после подведения грунта и покрытия новым лаком. Каждое изображение было разделено на десять цифровых токенов.

Эмиссию и хранение токенов обеспечила блокчейн-платформа «Атомайз» — первая в России лицензированная платформа по выпуску цифровых финансовых активов. Приобретение арт-токенов осуществлялось через приложение «Т-Инвестиции».

Проект «Цифровое наследие вечных ценностей» был запущен в 2023 году. В рамках первого выпуска были токенизированы изображения трех фресок учеников Рафаэля из коллекции Эрмитажа — «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Средства, полученные от их размещения, были направлены на реставрацию произведения Лукаса Кранаха Старшего.

«Цифровое наследие вечных ценностей» стал первым в России проектом по выпуску арт-токенов — российского аналога NFT, реализованным в соответствии с действующим законодательством. Формат позволяет привлекать финансирование для реставрации произведений искусства из коллекции Государственного Эрмитажа. Инициатором проекта выступила компания «Интеррос».

Арт-токен, или NFT, представляет собой цифровой сертификат, подтверждающий право собственности на уникальный объект — изображение, музыку, видео или другой цифровой актив. Технология блокчейн обеспечивает подлинность, прозрачность и неизменность данных о владельце.

