Евросоюз отрицает, что недавние шаги по отмене запланированных законодательных норм были предприняты в ответ на давление со стороны администрации Трампа с целью ослабления регулирования сферы искусственного интеллекта. Речь идет об отказе от Директивы об ответственности за ИИ, — законопроекта 2022 года, который был направлен на то, чтобы упростить для потребителей процедуру подачи исков о взыскании ущерба, причиненного продуктами и услугами на базе искусственного интеллекта.

Глава цифрового направления ЕС Хенна Вирккунен заявила, что предложение об ответственности было отменено, поскольку блок хочет сосредоточиться на повышении конкурентоспособности за счет сокращения бюрократии. По ее словам, будущий свод правил в области ИИ, который станет приложением к Закону ЕС об ИИ, также снизит требования к отчетности.

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс в своей речи на Парижском саммите призвал европейских законодателей еще раз подумать, когда речь заходит о разработке правил в области технологий, и призвал присоединиться к нему и с осторожностью использовать «возможности ИИ».

Комиссия опубликовала свою рабочую программу на 2025 год на следующий день после выступления Вэнса. Она продвигает идею «более смелого, более прозрачного, более адаптивного» союза между странами.

В документе подтверждается отмена введения ответственности создателей ИИ, и одновременно изложены планы, направленные на стимулирование региональной разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Напомним, что недавно в странах Евросоюза вступили в силу первые требования Регламента об искусственном интеллекте. Он был принят Европейским парламентом 13 марта 2024 года и одобрен Советом ЕС 21 мая 2024 года. Он регулирует использование искусственного интеллекта и его взаимодействие с людьми, начиная с потребительских приложений и заканчивая физическими средами.