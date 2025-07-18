Совет ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России. В нем Евросоюз принял решение снизить потолок цен на российскую сырую нефть до $47,6 за баррель. Потолок цен на российскую нефть — это ограничение стоимости реализации российской нефти на экспорт, введенное в рамках санкций. С конца 2022 года действовал лимит в $60.

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Также введен запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

Под санкции попали 105 судов так называемого теневого флота, что довело общее число таких судов до 444. Полный запрет на транзакции введен для газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», что исключает их обслуживание и эксплуатацию. Кроме того, отменена льгота на импорт российской нефти в Чехию. Дополнительно Совет ЕС ввел санкции против нефтеперерабатывающего завода в Индии, основным акционером которого является «Роснефть», а также «одной компании» российского СПГ-сектора.

Новый пакет мер включает санкции против 14 физических лиц и 41 организации. Таким образом, общее число лиц под санкциями превысило 2,5 тыс.

В банковском секторе расширен запрет на транзакции с 22 российскими банками. ЕС также снизил порог для введения санкций в отношении финансовых и кредитных организаций третьих стран и поставщиков услуг в сфере криптоактивов, которые нарушают санкционные меры против России или связаны с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). Запрещено проведение любых операций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его субфондами и компаниями.

Евросоюз также ввел полный запрет на финансовые транзакции в отношении Белоруссии и санкции против трех китайских компаний, которые, по утверждению Совета ЕС, экспортировали в Россию товары военно-промышленного комплекса.