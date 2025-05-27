Европейская комиссия (ЕК) вместе с органами по защите прав потребителей Бельгии, Франции, Ирландии и Нидерландов вынесла предупреждение сингапурскому гиганту электронной коммерции Shein за множественные нарушения потребительского законодательства ЕС.
Согласно заявлению регулятора, нарушения включают продвижение «поддельных скидок», использование цифровых приемов для осуществления «продаж под давлением», предоставление обманных сведений о продуктах и сокрытие контактной информации службы поддержки клиентов.
Решение ЕК знаменует собой эскалацию расследования по защите прав потребителей, начатого в феврале. Shein грозят потенциальные штрафы в размере не менее 4% от годового объема продаж в затронутых странах ЕС, если компания не устранит проблемы, отмечает Bloomberg.
В Еврокомиссии отметили, что у компании есть один месяц, чтобы ответить и предложить меры правовой защиты. Представитель Shein заявил, что компания сотрудничает с регулирующими органами для решения этих проблем, пишет агентство.