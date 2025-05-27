Европейская комиссия (ЕК) вместе с органами по защите прав потребителей Бельгии, Франции, Ирландии и Нидерландов вынесла предупреждение сингапурскому гиганту электронной коммерции Shein за множественные нарушения потребительского законодательства ЕС.

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Согласно заявлению регулятора, нарушения включают продвижение «поддельных скидок», использование цифровых приемов для осуществления «продаж под давлением», предоставление обманных сведений о продуктах и ​​сокрытие контактной информации службы поддержки клиентов.

Решение ЕК знаменует собой эскалацию расследования по защите прав потребителей, начатого в феврале. Shein грозят потенциальные штрафы в размере не менее 4% от годового объема продаж в затронутых странах ЕС, если компания не устранит проблемы, отмечает Bloomberg.

В Еврокомиссии отметили, что у компании есть один месяц, чтобы ответить и предложить меры правовой защиты. Представитель Shein заявил, что компания сотрудничает с регулирующими органами для решения этих проблем, пишет агентство.