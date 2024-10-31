Европейский союз намерен начать расследование в отношении компании Temu на предмет возможного нарушения правил, касаемо продаж нелегальной продукции, сообщает Bloomberg. После официального расследования Temu имеет право предложить контрмеры, чтобы избежать потенциальных штрафов.

Европейская комиссия начнет официальное разбирательство в отношении платформы, принадлежащей китайской компанией PDD Holdings Inc, чтобы выяснить, не нарушает ли она правила, запрещающие незаконную деятельность в Интернете. Расследование также затронет потенциально вызывающий привыкание дизайн сервиса Temu, в том числе его программы вознаграждения пользователей и систему рекомендаций товаров.

Согласно Закону о цифровых услугах ЕС, интернет-платформы с более чем 45 млн пользователей должны принимать меры по пресечению распространения дезинформации и незаконного контента, включая предложение продуктов, запрещенных в ЕС, а штрафы могут достигать 6% от глобального годового дохода.

Проверка инициирована после того, как ЕС потребовал от Temu предоставить данные о том, как компания борется с реализацией контрафактной или небезопасной продукции на своей платформе. Данные должны были содержать подробную информацию и внутренние документы о мерах по борьбе с присутствием и повторным появлением торговцев, продающих на Temu нелегальную продукцию. По словам источников, информация, предоставленная компанией не была исчерпывающей и не сняла опасений ЕС.

Temu стремительно развивался с тех пор, как PDD представила сервис на мировых рынках, включая рекламу «Покупай как миллиардер» на Суперкубке в 2023 году, которая быстро сделала его одним из самых скачиваемых приложений в США. Благодаря распродажам, игровым функциям и низким ценам ему удалось привлечь потребителей в десятках стран по всему миру.

Недавно компания PDD предупредила, что гиганта электронной коммерции ждут трудности, в то время как конкуренты, такие как TikTok от ByteDance и Alibaba Group, борются за покупателей с ограниченным бюджетом. Компания Amazon также намерена составить Temu конкуренцию.

Компания PDD сообщила о выручке в размере 97,1 млрд юаней ($13,6 млрд) за второй квартал, что ниже среднего прогноза в 100 млрд юаней. Чистая прибыль составила 32 млрд юаней по сравнению с прогнозируемыми 27,5 млрд юаней.

Ранее некоммерческая организация Mozilla, разработавшая веб-браузер Firefox, получила жалобу от группы noyb (занимается защитой персональных данных в ЕС), которая обвиняет ее в нарушении Общего регламента по защите данных (GDPR), поскольку она отслеживает действия пользователей Firefox по умолчанию без их разрешения.