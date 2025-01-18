Европейский союз (ЕС) в ноябре 2024 года более чем в два раза нарастил импорт фармацевтической продукции из РФ в годовом выражении. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы регионального содружества (Евростат).

Согласно данным Евростата, в ноябре прошлого года Брюссель закупил у Москвы в 2,2 раза больше фармацевтической продукции по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Общая стоимость импортированных в ЕС товаров составила €4,5 млн.

В период с января по ноябрь 2024 года региональное содружество закупило у России фармацевтическую продукцию на сумму €38,8 млн. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда Брюссель импортировал соответствующие товары на 32,9 млн евро.

«Больше всего в ноябре европейцы приобретали лекарственные средства — на €3,2 млн, а также сыворотки и вакцины — на €1,4 млн», — говорится в материале.

В ноябре 2024 года Россия заняла 23-е место среди стран, поставляющих фармацевтическую продукцию в страны Европейского союза. Первое место заняли Швейцария, второе — США, третье — Великобритания. Они поставили товары на общую сумму €3,13 млрд, €3,09 млрд и €529,6 млн соответственно.

В конце прошлого года впервые Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину против гриппа в виде назального спрея для самостоятельного использования. С осени следующего года FluMist AstraZeneca, которая была разрешена в 2003 году, будет доступна для американцев через интернет-аптеки.