«Яндекс Афиша» запустила «Гарантию возврата» — уникальный страховой сервис, позволяющий компенсировать стоимость билета на развлекательное мероприятие, включая сервисный сбор. Теперь пользователям не нужно переживать, что они потеряют деньги из-за изменившихся планов. Подробности — в распоряжении «Инк.».

«Это первый подобный страховой продукт на российском рынке развлечений, который гарантирует новый способ посещать театр, концерты или выставки — без риска потерять настроение и время, если что-то пойдет не так», — отметил руководитель «Яндекс Афиши» Данил Гребенев.

Он добавил, что услуга возврата билетов крайне востребована во многих российских городах. Клиенты опасаются бронировать билеты заранее, так как неожиданное событие или изменение планов может повлечь за собой материальные убытки.

Согласно данным «Яндекс Афиши», 59% покупателей подают заявки на возврат билета за 10 дней или меньше до возврата события. Почти половина из них возвращает билет за три дня и меньше. При этом покупателю обычно возвращается от 30 до 50% от потраченной суммы.

Страхование распространяется на большинство событий и останется активным до времени начала мероприятия. Услугу можно подключить в процессе оформления билетов. Таким образом, если планы поменяются — пользователь сможет оперативно оформить возврат средств в личном кабинете или в приложении «Яндекс Афиши».

Сервис уже сейчас доступен для части пользователей. Как ожидается, в скором времени услуга «Гарантия возврата» будет доступна всем клиентам сервиса покупки билетов.