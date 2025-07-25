По данным Американской психологической ассоциации, почти 50% родителей в США признают, что ощущают постоянный и изматывающий стресс — об этом сообщает CNBC. Настолько серьезный, что главный хирург США выпустил специальное предупреждение, посвященное психическому благополучию родителей и опекунов.

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Сегодняшние мамы и папы проводят с детьми куда больше времени, чем поколение середины XX века, однако многие из них продолжают испытывать чувство вины — будто бы делают недостаточно. В эпоху соцсетей и нескончаемых сравнений легко потеряться в ожиданиях и навязанных стандартах.

Доктор Дженни Ву, преподаватель эмоционального интеллекта и выпускница Гарварда, отмечает, что родители с развитым EQ (эмоциональным интеллектом) чаще всего используют простую, но мощную фразу: «Я достаточно хорош».

«Быть „достаточно хорошим“ не значит довольствоваться малым. Это значит — сохранять фокус на самом важном для вас и вашего ребенка, не оглядываясь на чужие ожидания», — подчеркивает Ву.

На своих тренингах она регулярно слышит от родителей, как подростки страдают от давления сверстников и влияния соцсетей. Но взрослые редко признаются, что сами чувствуют то же — пытаются «казаться нормальными» и демонстрировать успех своих детей, чтобы соответствовать окружающим.

Когда самооценка родителя напрямую зависит от достижений ребенка, это рождает тревожность — и у взрослых, и у детей. Ву убеждена: «Если фокус с воспитания смещается на амбиции, это ведет к выгоранию и перегрузке».

Каждая семья уникальна, каждый ребенок развивается в своем ритме. Пытаться копировать чужой родительский стиль — значит игнорировать свою реальность и двигаться к истощению. Вместо FOMO (страха упустить что-то важное), доктор Ву предлагает практиковать JOMO — радость от осознанного отказа.

Она рекомендует определить свой уровень «достаточно хорошо», исходя из реальных приоритетов, ограничений и ценностей. Для себя она сформулировала это так:

не напрягаться по поводу сложных украшений для вечеринки, а устроить простой, уютный день рождения;

не чувствовать вину за пропущенное мероприятие, ведь главное — качество времени с ребенком, а не количество;

не сравнивать кружки и секции с другими детьми, а выбирать то, что подходит вашему.

«Я не буду это делать»: почему важно отказываться от лишнего

Родители с высоким EQ, по словам Ву, не стремятся контролировать все. Они осознанно отказываются от задач, которые ребенок способен выполнять сам. Это снижает уровень стресса и развивает самостоятельность у детей.

«Мои дети подросли, и я больше не бужу их в школу, не мою за ними посуду, не стираю их одежду, не чищу туалет и не контролирую домашние задания. Я уверена, что они справятся», — рассказывает Ву.

Она советует составить список «я не буду делать» — из 3–5 пунктов, соответствующих возрасту ребенка. Каждые шесть месяцев его можно пересматривать и дополнять новыми задачами. Такой подход не только разгружает родителей, но и готовит детей к взрослой жизни: учит брать инициативу, принимать решения и справляться с неудачами.

В итоге, принцип «я достаточно хорош» помогает родителям отпустить перфекционизм, сосредоточиться на главном и передать детям важный навык — ответственность за собственную жизнь и рост.