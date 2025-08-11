Множество детей сегодня предпочитают сидеть перед экраном телефона, а не заниматься спортом, играть на музыкальном инструменте или читать книгу. По мнению автора бестселлеров и ведущей подкаста Мел Роббинс, эта привычка часто формируется под влиянием родителей.

Vitaly Gariev, Unsplash

Она рассказала, что сама не раз погружалась в свой iPhone, а подняв глаза, видела, что ее дети делают то же самое. «Раньше я всегда держала телефон в руке, — призналась 58-летняя Роббинс. — Я чувствовала, что полностью потеряла контроль над ситуацией».

По словам Майкла Робба, руководителя исследований Common Sense Media, дети относятся к телефонам иначе, чем взрослые: они чаще злоупотребляют социальными сетями и подолгу смотрят видео. Это может привести к проблемам со сном, ухудшению физического и психического здоровья, а также снижению концентрации внимания.

Психолог Йельского университета Лори Сантос также отметила, что такие последствия уменьшают шансы вырасти счастливыми и успешными взрослыми.

Сначала Роббинс пыталась действовать напрямую: требовала, чтобы дети убрали телефоны, и ругала их за постоянное пребывание онлайн. Но позже она поняла, что их поведение — это зеркальное отражение ее собственного. Дети искали общения в соцсетях и переписывались с друзьями, чтобы восполнить нехватку живого взаимодействия. «То, на что вы обращаете внимание, определяет качество вашей жизни, — говорит Роббинс. — Поэтому баланс между телефоном и личной жизнью крайне важен».

Согласно опросу Morning Consult 2024 года, 31% взрослых американцев признаются, что бездумно пользуются телефоном в течение дня. Чтобы изменить привычку, Роббинс советует сознательно сопротивляться импульсу взять устройство в руки: сначала откладывать его сразу после того, как потянулись к нему, а затем постепенно вообще отвыкать держать при себе.

«Посмотрите на себя в зеркало, — говорит она. — Вы спите с телефоном? Он всегда под рукой? Вы из тех, кто идет на ужин с друзьями или коллегами и оставляет телефон на столе? Нельзя требовать от детей самообладания, если вы сами не подаете пример».

Роббинс изменила собственные привычки: перестала держать телефон рядом после работы, во время прогулок по дому и сна. Физическая дистанция помогла снизить желание проверять электронную почту или отправлять срочные сообщения, которые легко можно отложить. Когда она видела детей с телефонами, то спрашивала, чем они заняты, вместо того чтобы контролировать или осуждать. Иногда они просто переписывались с друзьями — и это, по мнению психолога Глории Марк, более полезно, чем бессмысленное пролистывание соцсетей.

Марк поясняет, что бесконечный поток информации истощает когнитивные ресурсы. Устает и так называемая «исполнительная функция» мозга, которая помогает принимать решения, фильтровать отвлекающие факторы и следовать целям. Когда она перегружена, способность держать фокус резко снижается.

По словам Роббинс, понимание того, зачем ваши дети используют телефон, помогает укрепить с ними эмоциональную связь. «Мы начинаем осуждать друг друга, потому что нам не хватает настоящего присутствия, а потом виним во всем телефон, — говорит она. — Но когда я начала искренне интересоваться, чем они заняты, динамика наших отношений изменилась».