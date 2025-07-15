15 июля 1965 года космический аппарат НАСА «Маринер-4» вошел в историю космонавтики и исследования Солнечной системы. Это был первый в истории зонд, который передал фотографии поверхности другой планеты — Марса, сделанные с близкого расстояния.

Это первая в истории фотография Марса крупным планом. (НАСА)

Пролетая мимо Красной планеты, аппарат сделал 22 снимка и отправил их на Землю. Это были первые изображения поверхности Марса, полученные из глубокого космоса. Они показали не фантастический пейзаж с каналами и вегетацией, как многие надеялись, а сухую, мертвую пустыню, усеянную кратерами — напоминая поверхность Луны.

«Маринер-4» был запущен 28 ноября 1964 года и преодолел почти восемь месяцев межпланетного полета. На момент сближения с Марсом аппарат находился на расстоянии примерно 220 миллионов километров от Земли — настолько далеко, что радиосигналы шли 12 минут в одну сторону.

«Маринер-4» сфотографировал сильно изрытый кратерами участок марсианской поверхности. (НАСА)

Разочарование и восторг от первых снимков

«Настал момент истины: действительно ли мы получили снимки? После шестичасовой задержки, необходимой для передачи 40 000 пикселей, первый снимок был показан. Но что это было прямо над лимбом? Облако? Невозможно. Все знали, что на Марсе нет облаков — должно быть, это трещина в объективе камеры. О нет, еще один сбой прибора. Конечно, как позже выяснилось, на Марсе действительно есть облака», — вспоминал инженер миссии Билл Момсен в 2002 году.

«А потом началось настоящее чудо — кадр за кадром показывали, что поверхность усеяна кратерами! Она выглядела поразительно похожей на поверхность нашей Луны, глубоко изрытой кратерами и не менявшейся с течением времени. Ни воды, ни каналов, ни жизни… Хотя поначалу команда испытала огромную радость от осознания того, что мы действительно это сделали, ее ликование было омрачено тем, что открылось», — рассказал Момсен.

Версия первого снимка Марса с улучшенным контрастом, на которой видно тонкое облако (вверху справа) в марсианской атмосфере. (NASA/JPL)

Первые 22 снимка покрывали лишь около 1% поверхности Марса, и, как оказалось, этот участок был одним из самых кратерированных. Только спустя десятилетия орбитальных наблюдений и исследований другими космическими аппаратами НАСА, включая миссии к планетам и роботизированные зонды, раскрыли сложность марсианского ландшафта: вулканические плато, древние речные дельты, пыльные бури, штормы, облака, голубые закаты и смерчи, оставляющие следы на поверхности.