Группа ученых из Италии и Австралии установила дистанционные датчики на трех живых елях и пяти пнях в итальянских Доломитовых горах на высоте около 2000 метров. Исследователи обнаружили, что деревья могут «общаться» перед солнечными затмениями.

Датчики фиксировали биоэлектрические сигналы, создаваемые движением заряженных молекул через клетки деревьев. По утверждению исследователей, ели демонстрировали синхронизированные изменения биоэлектрической активности в ожидании солнечного затмения, причем эта синхронизация начиналась за несколько часов до самого события. Более сильные признаки такой ранней реакции наблюдались у старших деревьев, что, по мнению авторов, намекает на их способность «запоминать» подобные явления.

Многие ученые, однако, высказывают серьезные сомнения. Джеймс Кэхилл, эколог растений из Университета Альберты в Канаде отмечает, что исследование не соответствует базовым научным стандартам из-за крайне малой выборки — всего три дерева. Он и другие эксперты указывают на более простые объяснения результатов: растения реагируют на циклы света и темноты, а их сенсорные системы, эволюционировавшие для других целей, могут проявлять реакцию на изменения в ультрафиолетовом и синем свете, которые происходят до заметного глазу затмения.

Критики также отмечают методологические проблемы исследования. В частности, авторы делают выводы о различиях между молодыми и старыми деревьями, имея в выборке только одно молодое дерево (возрастом 20 лет), расположенное на другом участке, чем два 70-летних дерева. Исследователи не сравнивали реакцию деревьев во время затмения с реакцией в обычном цикле дня и ночи, что было бы очевидным контрольным тестом.

В ответ на критику Киолерио отметил сложность проведения работ на высоте почти 2000 метров при температурах до минус 15 градусов Цельсия. Гальяно подчеркнула, что, несмотря на небольшую выборку, данные были надежными и согласованными, а исследование рассматривается как основа для более масштабных работ.