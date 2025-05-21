История человечества изобилует мрачными периодами, наполненными войнами, эпидемиями и природными катаклизмами. Перелистывая страницы прошлого, мы видим, что мир и процветание скорее исключение, чем правило. Эпохи изобилия и относительного спокойствия часто сменялиысь вспышками насилия или медленным угасанием цивилизаций. Однако среди всех трудных времен один год выделяется особенно зловеще в анналах истории – 536 год нашей эры. Что же сделало этот год настолько ужасным, что некоторые историки называют его одним из худших, если не самым худшим, периодом для жизни?

Мир во тьме

Представьте себе мир, погруженный в полумрак. Солнце, источник жизни и света, внезапно теряет свою яркость, становясь тусклым и приобретая синеватый оттенок. Днем тени едва различимы, а могучий солнечный зной сменяется осенним холодом. Даже полная луна лишается своего естественного сияния. Именно такие апокалиптические картины описывали современники событий 536 года. Это была не просто плохая погода; это было нечто глобальное и пугающее, предвещавшее неисчислимые беды.

Римский государственный деятель Кассиодор в письме, датированном 538 годом, выражал всеобщую тревогу: «Люди встревожены, и естественно встревожены, необычайными знамениями на небесах и с тревогой в сердцах вопрошают, какие события это может предвещать». Византийский историк Прокопий, живший в то время на Ближнем Востоке, также писал о «страхе», вызванном туманным затмением Солнца. Эти свидетельства рисуют картину мира, охваченного недоумением и предчувствием катастрофы. Но что же стало причиной этих зловещих небесных явлений?

Туман, окутавший Землю

Загадка таинственного тумана, окутавшего Землю, и последовавших за этим бедствий долгое время оставалась неразгаданной. Однако современные научные исследования, в частности анализ ледяных кернов и годичных колец деревьев, позволили пролить свет на события почти полуторатысячелетней давности.

Причиной глобального катаклизма стало мощное извержение вулкана (или серия извержений), выбросившее в атмосферу огромное количество пепла и пыли. Эта вулканическая завеса окутала планету, значительно уменьшив количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, и вызвав так называемую «вулканическую зиму».

Ученые до сих пор спорят о точном местонахождении вулкана-виновника. Долгое время главным «подозреваемым» считался вулкан Илопанго в Сальвадоре. Однако исследование 2018 года представило доказательства того, что извержение произошло в Исландии, поскольку ледяные керны в Европе содержат вулканическое стекло, химически схожее с частицами, найденными по всей Европе и Гренландии. Не исключено также, что «вулканическая зима» была вызвана неудачной серией взрывных извержений примерно в 536-540 годах нашей эры.

Ужасный мир

Каким бы ни был вулканический источник, его последствия были катастрофическими. Годичные кольца деревьев, срубленных в Дании, показывают чрезвычайно узкий прирост в середине VI века из-за «резких климатических изменений», произошедших в 536 году.

Ледяные керны из Гренландии и Антарктиды свидетельствуют о том, что атмосфера в это время содержала много пыли и кислот. Температура в Северном полушарии резко упала, что привело к коллапсу сельского хозяйства. Летом в Китае выпадал снег, Южную Америку поразили засухи, а на Ближнем Востоке с тревогой говорили о смертоносном тумане в небе.

Неизбежно последовали голод и страдания. Гэльские ирландские анналы сообщают о «нехватке хлеба в 536 году». Ученые полагают, что извержения 536 года могли быть связаны с началом Позднеантичного малого ледникового периода, который начался именно в этом году и был усугублен новыми извержениями около 540 и 547 годов. Ситуацию усугубила Юстинианова чума, которая в течение пяти лет после начала Позднеантичного малого ледникового периода обрушилась на Средиземноморье. Константинополь, сердце Восточной Римской (Византийской) империи, особенно сильно пострадал, и миллионы людей погибли в последующие десятилетия.

Майкл Маккормик, средневековый историк и археолог, возглавляющий Инициативу Гарвардского университета по науке о человеческом прошлом, в интервью журналу Science в 2018 году заявил, что для Европы и части Азии год 536 «был началом одного из худших периодов для жизни, если не худшим годом».

Однако, как это ни парадоксально, вулканическая зима 536 года, возможно, принесла не только беды. В то время как Восточная Римская империя и Сасанидская империя страдали, Аравийский полуостров, по некоторым данным, стал получать больше дождей. На фоне ослабления старых империй, ставший немного более зеленым Аравийский полуостров оказался готов к рождению новой политической силы.

И она действительно появилась: к VII веку нашей эры на мировую арену вышел Арабский халифат, быстро ставший одной из самых могущественных и влиятельных сил в истории.