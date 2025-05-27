Саманта Муи с детства была бунтаркой, ненавидела школу, но обожала творчество и кулинарию. Она часто прогуливала уроки, делая вид, что больна, чтобы оставаться дома, смотреть телевизор и часами готовить на кухне.

«В школе мне было действительно трудно, так как я не могла сосредоточиться на уроках, — рассказала Муи в интервью CNBC Make It. — Я старалась следовать указаниям, но если что-то вызывало у меня затруднения, я пыталась адаптировать это к своему восприятию, что часто приводило к замечаниям от учителей».

«В молодости я поняла, что должна следовать своим путем. Я осознала, что не могу заставить себя полюбить то, что мне не нравится, но если что-то меня увлекает, я буду этому предана», — поделилась Муи. Лишь достигнув тридцатилетнего возраста, она научилась принимать свои природные таланты, а не бороться с ними.

Учеба, которая изменила все

Сегодня Муи является автором кулинарной книги «Плавильный котел: Истории и рецепты от китайско-американской мечтательницы» и основательницей Thirsty Dumpling, стартапа, который специализируется на приготовлении пельменей своими руками. Сейчас ее бизнес приносит около $20 тыс. в месяц.

На протяжении большей части жизни Муи старалась соответствовать общественным ожиданиям. После окончания школы она провела всего несколько месяцев в местном колледже, прежде чем поступить в кулинарное училище. Муи призналась: «Я отучилась в общественном колледже лишь один семестр. Я ощущала себя сбитой с толку и задавалась вопросом: “Что я здесь делаю?”».

Именно в кулинарной школе Муи начала чувствовать себя гораздо увереннее — ее включили в почетный список декана. Тогда она впервые осознала, что вовсе не глупа.

В кулинарной школе Муи обрела собственный стиль обучения и решила еще раз попробовать колледж. В 2012 году в возрасте 21 года она бросила кулинарное училище и поступила в университет, чтобы получить степень бакалавра.

«С тех пор я всегда была на хорошем счету. В этот момент я превратилась в сверхдостигающего студента, потому что наконец-то поняла, как функционирует система образования. Я стала осознавать, что именно от меня ожидают, и в голове у меня возникло множество стратегий, которые помогали мне учиться», — поделилась она.

К 2016 году Муи смогла получить степень бакалавра в области коммуникаций и медиа, а затем и степень магистра в области международного бизнеса. На протяжении следующих нескольких лет она работала в различных компаниях и занималась сферой услуг.

Рождение идеи

Однако скоро ей стало ясно, что она несчастлива. «В тот момент я явно не ощущала, что это моя конечная цель. Внутри меня было что-то, что стремилось к чему-то другому, но я пока не понимала, что именно», — делилась Муи.

В декабре 2022 года внезапно скончался ее отец, всего через несколько месяцев после смерти бабушки. Этот трагический опыт заставил Муи осознать, что в жизни действительно важны две вещи: как ты относишься к окружающим и насколько ты счастлив.

Вскоре после этой потери она приняла решение уйти с корпоративной должности и сделать перерыв. Это время она посвятила отдыху, размышлениям и поиску своего истинного предназначения.

В апреле 2023 года, всего через три недели после того, как Муи осталась без работы, она позвонила своей матери, которая сказала: «Если бы ты только могла упростить процесс приготовления пельменей. Это идея на миллион долларов». В этот момент Муи пришло вдохновение. «На следующий день я начала закупать все необходимые продукты для экспериментов на своей кухне», — вспоминала она. Ее замысел заключался в создании набора для самостоятельного приготовления пельменей с нуля.

«В тот момент все, что я пережила, начало всплывать в памяти, — делилась она. — Когда я была моложе и испытывала трудности с обучением, у меня возникло ощущение, что я способна создать продукт, который будет очень простым и доступным для всех». Муи задумалась о том, что ее наборы не только помогут людям чувствовать себя уверенно на кухне, но и станут прекрасным способом познакомить других с ее культурой.

Она рассказала, что вложила около $27 тыс. в запуск своей компании и в ноябре 2023 года основала Thirsty Dumpling. Сейчас Муи живет в Чикаго и активно управляет бизнесом, продавая наборы для самостоятельного приготовления пельменей.

«Я стала значительно счастливее. Жизнь стала легче. Если бы не деньги, я бы занялась этим раньше, — поделилась она. — Я чувствую, что реализую мечту, о которой всегда мечтал мой внутренний ребенок».

Когда ее спросили, что бы она сказала себе в молодости, Муи ответила: «Я бы посоветовала больше ценить свои таланты. Не зацикливаться на недостатках, а сконцентрироваться на сильных сторонах».