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Это космическое мигание сбило астрономов с толку: странный объект нарушает законы физики

Тайна странных мигающих объектов во Млечном Пути стала еще более запутанной. Случайные наблюдения показали, что нечто, находящееся на расстоянии 15 000 световых лет от Солнца, не просто медленно и методично испускает радиоволны — каждый импульс также испускает рентгеновские волны. Такое поведение является совершенно новым, и ученые не могут его объяснить.

Небо вокруг ASKAP J1832-0911, с данными в радио-, рентгеновском и инфракрасном диапазонах

«Этот объект не похож ни на что, что мы видели раньше», — говорит астроном Зитенг (Энди) Ван из филиала Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) при Университете Кертина в Австралии.

Уже несколько лет радиотелескопы в австралийской пустыне фиксируют сигналы от загадочных источников, испускающих длительные радиоволновые импульсы с большими интервалами между ними.

Первый из таких объектов, описанный в научной работе 2022 года, расположен на расстоянии 4000 световых лет и испускает сигналы длительностью 30–60 секунд каждые 18 минут. Второй находится в 15 000 световых лет и проявляет пятиминутную активность каждые 22 минуты. Третий — на расстоянии 5000 световых лет — испускает импульсы такой же длительности каждые 2,9 часа.

Всего к настоящему времени зафиксировано около десяти подобных объектов, получивших название долгопериодические транзиенты (ДПТ).

Новый объект, обозначенный как ASKAP J1832−0911, оказался особенно интересным: он испускает мощные двухминутные импульсы радиоволн каждые 44 минуты, и при этом сопровождается рентгеновским излучением.

Радиотелескоп ASKAP 

Увидеть это удалось только благодаря тому, что радиотелескоп ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) и рентгеновская обсерватория Chandra от NASA одновременно наблюдали за одной и той же областью неба. Совпадение позволило зафиксировать уникальное поведение объекта.

«Обнаружить, что ASKAP J1832−0911 испускает рентгеновские лучи, — это все равно что найти иголку в стоге сена, — отмечает Ван. — ASKAP наблюдает широкие участки неба, а Chandra — только ограниченный сектор. Нам невероятно повезло, что их поля зрения совпали».

Импульсы объекта крайне яркие, а интенсивность радио- и рентгеновского излучения меняется синхронно. Также известно, что источник компактен, и до ноября 2023 года он не проявлял никакой активности — что говорит о его недавнем «пробуждении». Однако понять природу объекта становится все сложнее.

«ASKAP J1832−0911 может быть магнетаром — сверхнамагниченным остатком взорвавшейся звезды, — или двойной системой, где одна из звезд представляет собой сильно намагниченный белый карлик, — предполагает Ван. — Но даже эти гипотезы не полностью объясняют наблюдаемое. Возможно, перед нами новая физика или неизвестный сценарий звездной эволюции».

Радио- и рентгеновские кривые для ASKAP J1832-0911, показывающие одновременное излучение

Существующие теории действительно сталкиваются с трудностями. Радио- и рентгеновские сигналы могут соответствовать активности магнетара, но другие параметры излучения этому противоречат. В то же время предполагаемое поведение белого карлика слишком слабое — на семь порядков — и имеет иную поляризацию по сравнению с тем, что наблюдается у ASKAP J1832−0911.

Теперь ученые хотят выяснить, испускают ли рентгеновское излучение и другие ДПТ, и если да — насколько это распространено.

Также возможно, что ASKAP J1832−0911 представляет собой нечто иное, чем ранее открытые ДПТ. Или, что еще интригует больше, — это может быть новая разновидность уже известных объектов. Тогда любую гипотезу нужно будет скорректировать, учитывая присутствие рентгеновского излучения. Это, в свою очередь, может помочь сузить круг возможных объяснений.

«Нахождение одного такого объекта намекает на существование гораздо большего числа подобных, — говорит астроном Нанда Реа из Института космических наук и Каталонского института космических исследований (Испания). — Обнаружение кратковременного рентгеновского излучения открывает новые пути к пониманию этой загадочной природы».

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