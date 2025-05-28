Тайна странных мигающих объектов во Млечном Пути стала еще более запутанной. Случайные наблюдения показали, что нечто, находящееся на расстоянии 15 000 световых лет от Солнца, не просто медленно и методично испускает радиоволны — каждый импульс также испускает рентгеновские волны. Такое поведение является совершенно новым, и ученые не могут его объяснить.

Небо вокруг ASKAP J1832-0911, с данными в радио-, рентгеновском и инфракрасном диапазонах

«Этот объект не похож ни на что, что мы видели раньше», — говорит астроном Зитенг (Энди) Ван из филиала Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) при Университете Кертина в Австралии.

Уже несколько лет радиотелескопы в австралийской пустыне фиксируют сигналы от загадочных источников, испускающих длительные радиоволновые импульсы с большими интервалами между ними.

Первый из таких объектов, описанный в научной работе 2022 года, расположен на расстоянии 4000 световых лет и испускает сигналы длительностью 30–60 секунд каждые 18 минут. Второй находится в 15 000 световых лет и проявляет пятиминутную активность каждые 22 минуты. Третий — на расстоянии 5000 световых лет — испускает импульсы такой же длительности каждые 2,9 часа.

Всего к настоящему времени зафиксировано около десяти подобных объектов, получивших название долгопериодические транзиенты (ДПТ).

Новый объект, обозначенный как ASKAP J1832−0911, оказался особенно интересным: он испускает мощные двухминутные импульсы радиоволн каждые 44 минуты, и при этом сопровождается рентгеновским излучением.

Радиотелескоп ASKAP

Увидеть это удалось только благодаря тому, что радиотелескоп ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) и рентгеновская обсерватория Chandra от NASA одновременно наблюдали за одной и той же областью неба. Совпадение позволило зафиксировать уникальное поведение объекта.

«Обнаружить, что ASKAP J1832−0911 испускает рентгеновские лучи, — это все равно что найти иголку в стоге сена, — отмечает Ван. — ASKAP наблюдает широкие участки неба, а Chandra — только ограниченный сектор. Нам невероятно повезло, что их поля зрения совпали».

Импульсы объекта крайне яркие, а интенсивность радио- и рентгеновского излучения меняется синхронно. Также известно, что источник компактен, и до ноября 2023 года он не проявлял никакой активности — что говорит о его недавнем «пробуждении». Однако понять природу объекта становится все сложнее.

«ASKAP J1832−0911 может быть магнетаром — сверхнамагниченным остатком взорвавшейся звезды, — или двойной системой, где одна из звезд представляет собой сильно намагниченный белый карлик, — предполагает Ван. — Но даже эти гипотезы не полностью объясняют наблюдаемое. Возможно, перед нами новая физика или неизвестный сценарий звездной эволюции».

Радио- и рентгеновские кривые для ASKAP J1832-0911, показывающие одновременное излучение

Существующие теории действительно сталкиваются с трудностями. Радио- и рентгеновские сигналы могут соответствовать активности магнетара, но другие параметры излучения этому противоречат. В то же время предполагаемое поведение белого карлика слишком слабое — на семь порядков — и имеет иную поляризацию по сравнению с тем, что наблюдается у ASKAP J1832−0911.

Теперь ученые хотят выяснить, испускают ли рентгеновское излучение и другие ДПТ, и если да — насколько это распространено.

Также возможно, что ASKAP J1832−0911 представляет собой нечто иное, чем ранее открытые ДПТ. Или, что еще интригует больше, — это может быть новая разновидность уже известных объектов. Тогда любую гипотезу нужно будет скорректировать, учитывая присутствие рентгеновского излучения. Это, в свою очередь, может помочь сузить круг возможных объяснений.

«Нахождение одного такого объекта намекает на существование гораздо большего числа подобных, — говорит астроном Нанда Реа из Института космических наук и Каталонского института космических исследований (Испания). — Обнаружение кратковременного рентгеновского излучения открывает новые пути к пониманию этой загадочной природы».