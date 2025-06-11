Современный мир все больше зависит от цифровой инфраструктуры. От логистики и финансов до образования и творчества — сложные ИИ-алгоритмы стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Мы доверяем нейронным сетям написание кода, создание текстов, подготовку к экзаменам и даже постановку диагнозов. Эта технологическая интеграция происходит так быстро, что мы редко задумываемся о ее уязвимости.

Что произойдет, если один из ключевых элементов этой глобальной системы внезапно выйдет из строя? Утром во вторник, 10 июня 2025 года, мир получил ответ на этот вопрос. Миллионы пользователей по всему миру, от студентов в разгар сессии до инженеров в крупных корпорациях, столкнулись с цифровой тишиной. Их главный помощник, самый известный и популярный чат-бот на планете, перестал отвечать. Начался хаос, граничащий с паникой.

ИИ-блэкаут

Речь идет о масштабном глобальном сбое в работе ChatGPT, флагманского продукта компании OpenAI. Пользователи начали массово сообщать о серьезных проблемах: сервис либо не работал вовсе, либо отвечал с огромной задержкой, выдавая повышенное количество ошибок. Привычный рабочий процесс для сотен миллионов человек был парализован, что в очередной раз продемонстрировало хрупкость нашей зависимости от единственной платформы.

Компания OpenAI вскоре подтвердила наличие проблемы. На официальной странице мониторинга состояния сервиса появилось сообщение: «Мы наблюдаем повышенный уровень ошибок и задержек в работе ChatGPT и API». Инженеры компании признали серьезность ситуации и приступили к поиску первопричины сбоя.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает отчеты о сбоях в режиме реального времени, первоначальный пик жалоб достиг отметки примерно в 1900 обращений. Позже это число снизилось до 1200, но проблема оставалась актуальной в течение нескольких часов. В социальных сетях разразилась буря. Студенты, которые использовали ИИ для подготовки к выпускным экзаменам, впадали в отчаяние. «Не знаю, завис ли ChatGPT или мой мозг… потому что как мне готовиться к финальным экзаменам? », — сокрушался один из пользователей.

Этот инцидент ярко высветил не только масштабы проникновения ChatGPT на рынок, но и стимулировал интерес к конкурирующим платформам. Согласно данным Google Trends, которые привел генеральный директор QR Code Generator Марк Поркар, сбой привел к взрывному росту популярности альтернативных чат-ботов. Количество поисковых запросов по DeepSeek выросло на 109% по сравнению со средним показателем за предыдущие 30 дней, достигнув 2,13 миллиона запросов за день.

Не менее впечатляющий рост показал и чат-бот Claude — число его поисковых запросов подскочило на 95%, с 149,441 до 291,181 в день. Поисковые запросы по Google Gemini и Microsoft Copilot также увеличились на 80% и 52% соответственно. «Сегодняшний глобальный сбой ChatGPT показывает важность диверсификации», — отметил Поркар, подчеркнув риски, связанные с опорой на одну платформу.

Спустя несколько часов напряженной работы инженеры OpenAI смогли взять ситуацию под контроль. Компания сообщила, что «инженеры определили основную причину и работают над ее устранением так быстро, как это возможно». Статус проблемы на странице мониторинга был изменен с красного («серьезный сбой») на желтый («частичное восстановление»). Хотя полное восстановление заняло еще некоторое время, цифровой апокалипсис был предотвращен. Однако этот случай стал тревожным звонком для всего мира, заставив задуматься о необходимости создания более устойчивых и диверсифицированных ИИ-систем.