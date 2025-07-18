В рамках программы по восстановлению биоразнообразия австралийские экологи получили уникальные данные: фотоловушка зафиксировала самку грубошерстного бандикута (Perameles bougainville) с потомством. Это событие является ключевым индикатором успеха проекта по реинтродукции вида, который считался локально вымершим в данном ареале на протяжении 150 лет.

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Этот вид, являющийся эндемиком Австралии, был практически полностью уничтожен на материке в результате экспансии инвазивных видов хищников, в частности рыжих лисиц (Vulpes vulpes) и домашних кошек (Felis catus). Сохранившиеся популяции существовали лишь на нескольких островах в заливе Шарк-Бей, внесенном в список Всемирного наследия.

В августе 2023 года в рамках масштабной природоохранной инициативы была осуществлена транслокация 66 особей из залива Шарк-Бей в заповедник Пиллига. Эта территория была специально подготовлена как «свободная от инвазивных хищников зона», что является критическим условием для выживания и восстановления популяций многих австралийских млекопитающих.

«Полученные кадры подтверждают, что животные успешно адаптировались и начали размножаться в новой экосистеме. Это дает нам уверенность, что формируется самоподдерживающаяся популяция», — отмечается в отчете Австралийского фонда охраны дикой природы.

Специалисты по зоологии и экологии продолжат популяционный мониторинг с использованием фотоловушек и других методов для оценки динамики численности и состояния популяции в ближайшие годы. Восстановление грубошерстного бандикута является частью более широкой программы по реставрации фауны Нового Южного Уэльса, направленной на сохранение уникальных млекопитающих Австралии и повышение устойчивости местных экосистем.