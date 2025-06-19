В июне The Economist Intelligence Unit опубликовал Индекс пригодности для жизни за 2025 год, в котором представлен рейтинг самых пригодных для жизни городов мира. Оценка проводилась по пяти ключевым категориям. В итоговом списке произошли заметные изменения среди лидеров.

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Индекс оценивает 173 города по 30 показателям, разделенным на пять категорий, каждой из которых присваивается весовой процент:

Стабильность (25%);

Здравоохранение (20%);

Культура и окружающая среда (25%);

Образование (10%);

Инфраструктура (20%).

В отчете EIU говорится, что средний балл пригодности для жизни в 173 городах индекса составляет 76,1 из 100, что не изменилось с 2024 года. Несмотря на это, в отчете отмечается: «пригодность для жизни остается под давлением на фоне геополитической напряженности, гражданских беспорядков и широкомасштабных жилищных кризисов».

Проведя три года в качестве самого пригодного для жизни города в мире, Вена уступила Копенгагену первое место в этом году. Датский город получил высшие баллы за стабильность, образование и инфраструктуру, а также общий средний балл 98,0.

Лидеры рейтинга 2025: Европа и стабильность

Ана Николс, директор по анализу промышленности EIU, рассказала CNBC Make It, что Копенгаген занял первое место отчасти благодаря более высокому баллу в категории «культура и окружающая среда», которая охватывает такие аспекты, как бары, рестораны, спортивные мероприятия и культурная жизнь.

Западная Европа по-прежнему остается регионом с наилучшими показателями по уровню пригодности для жизни по четырем из пяти категорий, а по уровню образования ее опережает только Северная Америка.

По словам Николс, в США не оказалось ни одного города, вошедшего в первую десятку или двадцатку, и это во многом связано с более высоким уровнем преступности, более низкой социальной стабильностью и устаревшей инфраструктурой.

«Стоит отметить, что в небольших городах США дела обстоят гораздо лучше, чем в крупных городах, и это справедливо в целом по рейтингу пригодности для жизни, — говорит она. — Такие места, как Нью-Йорк, как правило, гораздо хуже, но, тем не менее, у американских городов есть одна область, в которой они преуспевают, и это касается образования».

Городом США, занявшим самое высокое место, стал Гонолулу (Гавайи), занявший 23-е место. Всего в общем рейтинге представлен 21 американский город.

Николс также отметила, что из 21 города США, вошедшего в рейтинг, 14 поднялись в индексе, но в основном за счет снижения рейтингов других городов мира.

«В США довольно сильная система образования, поэтому речь идет скорее о доступности и доступе к здравоохранению, и это должно быть относительно справедливо, — добавляет она. — Еще один урок, который могли бы извлечь США, — это немного больше инвестиций в инфраструктуру».

Вена и Цюрих уступают лидерство Копенгагену

Второе место делят Вена (Австрия) и Цюрих (Швейцария), у каждой из которых по 97,1 балла.

Вена набрала более высокие баллы, чем Цюрих, в категории «инфраструктура», а Цюрих — в категориях «культура и окружающая среда».

Топ-10 самых пригодных для жизни городов в 2025 году:

Копенгаген, Дания

Вена, Австрия и Цюрих, Швейцария (ничья)

Мельбурн, Австралия

Женева, Швейцария

Сидней, Австралия

Осака, Япония и Окленд, Новая Зеландия (ничья)

Аделаида, Австралия

Ванкувер, Канада

Индекс пригодности для жизни от EIU уже давно используется для оценки уровня урбанистического комфорта, экономической устойчивости, качества городской среды и социального благополучия.

Для городов это не просто рейтинг, а инструмент международной репутации и инвестиционной привлекательности. Такие оценки могут повлиять на стратегию городского развития, туризм, бизнес-решения и даже политические реформы.

Текущий рейтинг ясно демонстрирует: качество городской жизни — это результат баланса между инфраструктурой, социальной политикой, устойчивостью и культурной открытостью. В условиях роста социальных вызовов, экономической нестабильности и технологических трансформаций эти факторы становятся критически важными.