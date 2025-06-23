Исследование итальянской молодежи показало, что гнев и тревога могут объяснить, каким образом родительская привязанность в детстве влияет на чувство удовлетворенности жизнью во взрослом возрасте. Исследование опубликовано в Journal of Psychology.

Что такое родительская связь

Родительская связь — это эмоциональная близость между родителем и ребенком, формирующаяся преимущественно в раннем возрасте. Она включает тепло, привязанность и заботу о благополучии ребенка. Сильная связь способствует здоровому эмоциональному, когнитивному и социальному развитию, формируя ощущение безопасности и доверия — базу для будущих отношений.

На связь влияют такие факторы, как психическое здоровье родителей, чувствительность к потребностям ребенка и качество ухода. Нарушенная привязанность — например, в результате пренебрежения — может привести к проблемам с регуляцией эмоций и трудностям в построении межличностных отношений. Важно, что эта связь не фиксирована: ее можно укреплять через осознанное и чуткое родительство.

Исследование: как эмоции влияют на связь и благополучие

Авторы работы — Мартина Сморти и ее коллеги — исследовали, как родительская забота и гиперопека связаны с удовлетворенностью жизнью, и какую роль в этих отношениях играют гнев и тревожность. Они предположили, что именно эмоции могут выступать как механизм, опосредующий эти связи.

В исследовании приняли участие 369 итальянских взрослых (в среднем 22 года), 242 из которых были женщинами. Примерно 72% респондентов имели высшее образование, 12% — магистратуру, 60% жили с семьей, а 69% не работали на момент исследования.

Все участники заполнили стандартизированные опросники, оценивающие:

родительскую связь (в аспектах заботы и опеки);

уровень тревожности (опросник тревожности Бека);

гнев и его контроль (опросник STAXI-2);

удовлетворенность жизнью (шкала Satisfaction With Life Scale).

Тревожность, опека и гнев: ключевые выводы

Участники, которые чувствовали высокую степень родительской заботы, демонстрировали:

более высокий уровень контроля над гневом;

меньшее выражение гнева;

пониженный уровень тревожности;

более высокую удовлетворенность жизнью.

Те же, кто сообщил о чрезмерной родительской опеке, чаще:

испытывали тревожность;

выражали гнев;

были менее удовлетворены жизнью.

При этом контроль гнева ассоциировался с низкой материнской гиперопекой, но не имел связи с отцовской.

Что происходит на эмоциональном уровне

Анализ показал: Тревога опосредует связь между родительской опекой и удовлетворенностью жизнью. То есть избыточная опека увеличивает тревожность, которая снижает жизненное благополучие.

Контроль гнева опосредует связь между родительской заботой и удовлетворенностью жизнью.

Также отрицательное выражение гнева может объяснять, как материнская опека влияет на субъективное ощущение счастья.

«Эти результаты продемонстрировали, что материнская и отцовская связь может играть роль в удовлетворенности жизнью молодых людей посредством различных глубинных психоэмоциональных механизмов», — заключили авторы.

Почему это важно

Это исследование помогает глубже понять, как эмоциональные состояния, связанные с тревогой и гневом, формируются в рамках семейной динамики и влияют на общее чувство счастья. Хотя данные не позволяют делать однозначные причинно-следственные выводы, они подтверждают значимость внимательной и сбалансированной родительской заботы в развитии ментального здоровья и устойчивости во взрослом возрасте.