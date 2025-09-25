Новости

EUObserver: ЕС не планирует ограничений для российских туристов

Европейский союз не намерен вводить ограничения для туристов из России, несмотря на новые санкции против туристического сектора. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов. Меры коснутся в первую очередь граждан ЕС, желающих посетить Россию, отмечает портал.

Unsplash

«Оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью, в России запрещается», — сказано в проекте предложения, с которым ознакомился портал. Цель ограничений — уменьшить доходы, которые получает Россия от таких поездок, а также сократить число визитов европейцев в РФ.

По словам одного из дипломатов, Еврокомиссия до конца года представит стратегию в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС. Однако это будет скорее рекомендательный документ без жестких норм, пояснил другой дипломат.

Портал отмечает, что в 2024 году Евросоюз посетили около 541 тыс. россиян, что на 4,6% больше, чем в 2023 году (517 тыс.).

На прошлой неделе ЕК обнародовала очередной пакет санкций, включающий полный отказ от российского СПГ на год раньше срока, запрет на операции с 118 танкерами, а также ограничения на сделки с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть». Послы стран ЕС рассмотрят эти предложения в Брюсселе 26 сентября.

2025 Европа Россия туризм