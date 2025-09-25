Европейский союз не намерен вводить ограничения для туристов из России, несмотря на новые санкции против туристического сектора. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов. Меры коснутся в первую очередь граждан ЕС, желающих посетить Россию, отмечает портал.

Unsplash

«Оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью, в России запрещается», — сказано в проекте предложения, с которым ознакомился портал. Цель ограничений — уменьшить доходы, которые получает Россия от таких поездок, а также сократить число визитов европейцев в РФ.

По словам одного из дипломатов, Еврокомиссия до конца года представит стратегию в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС. Однако это будет скорее рекомендательный документ без жестких норм, пояснил другой дипломат.

Портал отмечает, что в 2024 году Евросоюз посетили около 541 тыс. россиян, что на 4,6% больше, чем в 2023 году (517 тыс.).

На прошлой неделе ЕК обнародовала очередной пакет санкций, включающий полный отказ от российского СПГ на год раньше срока, запрет на операции с 118 танкерами, а также ограничения на сделки с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть». Послы стран ЕС рассмотрят эти предложения в Брюсселе 26 сентября.