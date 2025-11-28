Минэкономики России представило переработанную версию реформы института банкротства, отказавшись от первоначальных радикальных изменений в пользу более взвешенного подхода. Вместо полной замены существующих процедур ведомство предлагает сохранить действующие механизмы, дополнив их новыми инструментами для работы с проблемными долгами, пишет «Коммерсант».

Основные темы реформы:

— Внедрение досудебной санации — новый механизм, с которым можно восстановить компанию до формального банкротства. Это снизит риски оспаривания сделок по реструктуризации и защитит от недобросовестных действий кредиторов.

— Расширение арсенала процедур — вместо замены наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления одной процедурой реструктуризации, все они сохранятся. Добавится возможность создания двух органов управления — от должника и кредиторов.

— Гибкая система торгов — кредиторы смогут выбирать между классическими торгами и торгами-«качелями». Последние позволяют варьировать цену в рамках одних торгов, что ускоряет продажу активов.

— Борьба с затягиванием процессов — вводится годичный лимит на ведение убыточной деятельности в рамках конкурсного производства. Это предотвратит накопление долгов из-за недобросовестного затягивания процедур.

Эксперты отмечают практичность нового подхода. Как подчеркивает Павел Новиков из «Меллинг, Войтишкин и партнеры», «многовариантная матрица процедур» позволит тонко настраивать работу с проблемными активами. Особый оптимизм вызывает введение досудебной санации — инструмента, способного предотвратить многие банкротства.

Обновленная концепция реформы демонстрирует стремление законодателя найти баланс между эффективностью и стабильностью, предлагая бизнесу разные выходы из финансовых трудностей.