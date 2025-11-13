Еврокомиссия снова взялась за Google. Брюссель готовит новое антимонопольное расследование против компании, на этот раз заподозрив, что поисковик занижает в результатах выдачи новостные сайты, публикующие спонсированные и нативные материалы. Для многих медиа это — основа бизнес-модели, и обвинения могут обернуться для Google миллиардными штрафами.

Freepik

По данным Financial Times, расследование проведут в рамках Закона о цифровых рынках (DMA). Если объяснить простым языком — ЕС собирается создать жесткий регламент, который ограничит власть так называемых цифровых вахтерш вроде Google, Apple и Meta. По мнению ЕС, они ранжируют новости не по закону, а по выгодным связям и усмотрениям.

Если вину Google докажут, компании грозит штраф до 10% мирового оборота. Для нее это далеко не первый раунд в битве с европейскими регуляторами. В сентябре компания уже получила штраф €2,95 млрд за злоупотребления в поисковой рекламе, а в 2018 году — рекордные €4,12 млрд за навязывание Android-сервисов. Сейчас же под прицелом — алгоритмы поиска и методы ранжирования контента.

В Google комментариев не дали, но ранее заявляли, что пользователи все чаще жалуются на «паразитный SEO» — когда уважаемые издания размещают низкокачественные материалы ради продвижения чужого контента. По словам представителя компании, политика борьбы со спамом «основана на тщательной проверке и возможности пересмотра решений для владельцев сайтов».

Новая волна расследований показывает, что Еврокомиссия не собирается сбавлять обороты. Брюссель демонстрирует, что эпоха вседозволенности техно-гигантов в Европе закончилась.