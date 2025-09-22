Еврокомиссия изучает возможность внесения изменений в правила использования cookie-файлов, чтобы сократить число всплывающих окон на сайтах в ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на участников обсуждений. Это предложение стало частью плана по сокращению бюрократии в цифровой сфере.

Politico

Cookies («куки», в переводе с англ. «печенье») — это небольшие фрагменты данных, которые содержат информацию о пользователе и его действиях на сайте.

Требования к получению согласия на использование cookie-файлов действуют с 2009 года, когда ЕС ввел их для повышения приватности пользователей и защиты от чрезмерного отслеживания. Однако, как отмечает Politico, эта мера привела к появлению множества баннеров, которые люди чаще всего игнорируют, просто нажимая кнопку согласия. В результате эффективность правил снизилась, а раздражение пользователей возросло.

В декабре Еврокомиссия планирует представить комплексный документ, отменяющий избыточные требования к цифровым компаниям. Среди вариантов рассматриваются расширение исключений для cookies или настройки предпочтений в браузере один раз вместо повторных запросов на каждом сайте.

Дания, председательствующая в Совете ЕС, в мае предложила отказаться от баннеров для cookies, используемых в технически необходимых функциях или «простой» статистике, назвав их «безвредными» в отличие от тех, которые используются в маркетинге и рекламе.

«Наш призыв к упрощению не следует путать с ослаблением защиты данных, но все согласны с необходимостью баланса между приватностью и конкурентоспособностью европейской техиндустрии» — отметил директор по политике лоббирования рекламодателей IAB Europe Франк Томас.

В то же время критики реформы выражают опасения, что под видом безвредных cookies компании смогут незаметно применять их для анализа поведения и таргетированной рекламы.