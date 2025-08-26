Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Сбербанк» и «Яндекс» за ненадлежащую рекламу автокредита. Как сообщили в Telegram-канале ведомства, реклама банка распространялась через сервис «Яндекс. Директ» без обязательного предупреждения «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

Wesley Tingey, Unsplash

ФАС возбудила дело и по итогам рассмотрения признала рекламу ненадлежащей. Организациям были выданы предписания о прекращении нарушения и назначены штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Ранее, 25 августа, ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада «Сравни.ру». В ролике указывалась ставка 30% годовых, однако ключевые условия демонстрировались мелким шрифтом и слишком короткое время. По мнению ведомства, такая подача могла ввести потребителей в заблуждение. В отношении маркетплейса возбуждено дело, ему также грозит штраф.

«Инк» обратился за комментариями к «Сбербанку», «Яндексу» и «Сравни.ру».