Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у Союза независимых сетей России (СНСР) информацию об ограничении наценок, сообщили в пресс-службе ведомства. СНСР ранее сообщал, что порядка 30 торговых сетей из 25 регионов страны приняли на себя добровольные обязательства по их ограничению на уровне не более 5%.

В ФАС сообщили, что запросили, с целью контроля, обновленную информацию о товарных позициях, по которым торговые сети соблюдают добровольно принятые обязательства.

Ранее СНСР уведомил ведомство, что около 30 ретейлов из 25 регионов страны намерены сдерживать наценки на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров.

К ним относятся хлеб, молоко, овощи «борщевого набора», сахар, птица, куриные яйца, капуста, бананы, яблоки, замороженная рыба, сыр, куриная колбаса, гречневая, пшеничная и ячневая крупы, подсолнечное масло, детское питание, печенье, карамель, зубная паста, туалетная бумага, мыло, мыло жидкое, чистящий порошок, гигиенические средства и батарейки.

В ФАС считают, что ограничение торговых наценок на эти товары при обеспечении их наличия на полках магазинов позволит повысить доступность такой продукции для граждан.

Также в ведомстве предложили рассмотреть возможность расширения перечня товаров и товарных позиций, а также присоединения к инициативе остальных торговых сетей из союза, ранее не бравших на себя такие обязательства.