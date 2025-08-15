Представьте, что вы плывете на корабле посреди ночного океана, и внезапно вода вокруг вас, до самого горизонта, начинает светиться ровным, молочно-белым светом. Это не сцена из фантастического романа, а реальное и чрезвычайно редкое явление, известное как «молочное море». На протяжении веков моряки рассказывали об этих таинственных светящихся водах, но лишь недавно ученым удалось зафиксировать это явление из космоса и приблизиться к разгадке его тайны.

Изображение: Wikipedia

В отличие от обычной биолюминесценции, когда отдельные организмы (например, планктон) вспыхивают яркими искрами при движении воды, «молочное море» — это совершенно другое. Свечение здесь постоянное, равномерное и охватывает огромные площади, иногда до 100 тыс. квадратных километров (что сопоставимо с размером Исландии). Оно не усиливается от движения корабля, а просто существует, создавая сюрреалистическое ощущение плавания по облакам.

Долгое время у ученых не было никаких доказательств существования этого феномена, кроме записей в судовых журналах, включая упоминание в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Прорыв произошел, когда ученые под руководством Стивена Миллера из Университета штата Колорадо решили проверить, могут ли спутники «увидеть» это слабое свечение. Проанализировав архивные спутниковые снимки, они обнаружили несколько зафиксированных случаев «молочных морей», один из которых, в Индийском океане, наблюдался в течение трех ночей подряд.

Что же заставляет океан светиться? Ведущая гипотеза связывает это явление с особым видом биолюминесцентных бактерий (Vibrio harveyi), которые вступают в симбиоз с микроскопическими водорослями. Когда по каким-то причинам (например, из-за изменения течений или притока питательных веществ) происходит взрывной рост популяции этих водорослей, концентрация связанных с ними бактерий становится просто колоссальной.

При достижении определенной плотности популяции у бактерий срабатывает механизм, называемый «чувством кворума». Они начинают координировать свое поведение и все одновременно включать «свечение». Результатом становится гигантское светящееся пятно в океане, которое может существовать несколько дней или даже недель, пока условия не изменятся и колония не погибнет.

Несмотря на эту правдоподобную теорию, «молочные моря» остаются одним из самых малоизученных явлений в океанографии. Взять пробу воды непосредственно из центра такого «моря» до сих пор не удалось ни одной научной экспедиции. Каждое новое наблюдение, будь то со спутника или с борта случайного судна, является большой удачей и помогает по крупицам собирать информацию об этом таинственном и прекрасном спектакле, который устраивает природа в самых отдаленных уголках Мирового океана.