Издание для предпринимателей «Инк.» и компания «Яндекса» провели совместное исследование поисковых запросов отечественных бизнесменов за 2024 год. Мы и аналитики «Яндекс» сравнили их с запросами постпандемийного 2021 года. Выяснилось, что особенным интересом сейчас пользуется механизм запуска пунктов выдачи заказов, курьерских фирм и создание собственных ферм биопродуктов, зато шоурумы, бары и салоны красоты как тренд заметно потеряли популярность.

«Инк.» вместе с аналитиками «Яндекса» выделил наиболее популярные у предпринимателей направления на основе статистики поисковых запросов за 2024 год. В исследование вошли отрасли, которые демонстрируют рост по объему рекламных кампаний и сумме платежей за продвижение. Таким образом, удалось выделить ниши, находящиеся на пике своего развития.

Самыми многочисленными были запросы, связанные с открытием пунктов выдачи и получения заказов, причем не только и не столько известных маркетплейсов; спрос на услуги логистики охватывает и брендовые интернет-магазины со своими способами доставки.

При этом практически у всех трендов текстильного направления наблюдается спад популярности, равно как и у большинства категорий сферы красоты.

Этот тренд можно связать с переориентацией потребителей на здоровый образ жизни. Об этом же свидетельствует рост числа запросов на учреждение собственных агрофирм для выращивания экологически чистых продуктов без пестицидов и химических удобрений.

Полный текст исследования «Мода на „ноготочки“ прошла — „Инк.“ и „Яндекс“ выяснили, какой бизнес хотят открыть в России» читайте на «Инк.» .