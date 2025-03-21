Figure AI представила новое предприятие BotQ, способное производить до 12 тыс. человекоподобных роботов в год. Компания из Сан-Хосе решила создать собственное производство для контроля качества и процесса сборки. За последние восемь месяцев Figure AI разработала эффективный и масштабируемый производственный процесс, а также внедрила программное обеспечение для управления производством.

Фото: Figure AI

Компания также сформировала новые команды по безопасности и надежности. Специалисты проводят ускоренные испытания жизненного цикла с использованием высокотемпературных печей и специализированного оборудования для анализа отказов. Эти данные помогают инженерам совершенствовать конструкцию роботов. В конце 2024 года Figure AI объявила о переходе от разработки андроидов к их коммерческому использованию — первый робот Figure 02 был продан частному клиенту.

Для достижения высоких объемов производства компания разработала новую модель Figure 03, специально спроектированную под массовый выпуск. Figure AI отказалась от медленных процессов ЧПУ в пользу литья под давлением, штамповки и других технологий. Детали, на изготовление которых раньше уходила неделя, теперь производятся за 20 секунд. Несмотря на высокие первоначальные затраты, компания ожидает быстрой окупаемости инвестиций.

Одной из главных проблем стало отсутствие развитой цепочки поставок для человекоподобных роботов. Figure AI пришлось разработать почти всё с нуля: приводы, двигатели, датчики, аккумуляторы и электронику. Стартап нанял команду менеджеров по глобальным поставкам и выбрал партнеров, способных производить сложные компоненты и масштабироваться. По заявлению Figure AI, ее цепочка поставок сможет обеспечить выпуск до 100 тыс. роботов или 3 млн приводов в ближайшие четыре года.

В будущем Figure AI планирует использовать собственных роботов для сборки новых человекоподобных машин. С недавним введением модальности Helix роботы компании смогут собирать ключевые компоненты и перемещать материалы между станциями без необходимости в громоздких конвейерных системах.