«Финам Форекс» с 10 марта 2025 года открыл инвесторам доступ к сделкам с новым для российского рынка инструментом — CFD-контрактом. Он позволяет зарабатывать на движении базового актива, которым могут выступать также иностранные акции, не требует обязательного статуса квалифицированного инвестора и доступен всего от 15 тыс. руб. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Инструмент представляет собой форвардные контракты на разницу цен, которые повторяют динамику базового актива. Им, в свою очередь, могут выступать иностранные акции, мировые фондовые индексы, фьючерсы на драгметаллы и нефть, а также другие инструменты.

На первом этапе клиентам «Финам Форекс» будут доступны 10 инструментов, в числе которых акции Google, Apple, Tesla и другие, а также фьючерсы на нефть и драгметаллы (золото и серебро). Однако уже в ближайшее время планируется существенно расширить список доступных инструментов.

Основным преимуществом контрактов CFD является экспозиция на активы, которые не торгуются на российских биржах, в том числе акции зарубежных компаний. Покупать сами бумаги при этом нет необходимости. Кроме того, для сделок не обязателен статус квалифицированного инвестора, достаточно пройти тест.

Еще одна особенность CFD-контрактов заключается в том, что их можно использовать для получения прибыли от роста базового актива или для хеджа от его падения, то есть извлекать выгоду из любого направления движения котировок. Повышать доходность позволит кредитное плечо.

Сделки заключаются на короткий срок, что дает инвесторам максимальную свободу действий, а торговля в российском контуре исключает риск блокировки активов. Для доступа к торгам на «Финам Форексе» достаточно, чтобы остаток на счете составлял не менее 15 тыс. руб.

Генеральный директор «Финам Форекс» Зоя Неделько отмечает, что российские инвесторы в большинстве своем продолжают быть отрезанными от глобальных рынков. В то время как на них наблюдается в целом позитивная динамика: индексы обновляют рекорды, акции показывают интересные доходности.