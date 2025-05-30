Инвестиционная группа «Финам» совместно с венчурным инвестором Алексеем Басовым запускает фонд на 10–12 млрд руб. для поддержки ИТ-компаний, планирующих IPO в ближайшие три–пять лет. Об этом РБК рассказал президент — председатель правления «Финама» Владислав Кочетков в кулуарах инвестиционного форума в Новосибирске.

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Из общего объема средств 2,5 млрд руб. предоставит крупный участник российского рынка, а остальное привлекут от частных инвесторов. «Мы хотим сделать массовый фонд с десятками тысяч инвесторов, с биржевым размещением паев, с развитым ликвидным вторичным рынком», — рассказал изданию Кочетков.

Документы фонда находятся на регистрации. Уже отобрано 15–20 компаний для инвестиций, названия которых не раскрываются. Инвестиции в каждую компанию составят 300–700 млн руб. и пойдут на развитие бизнеса, обеспечение роста и подготовку к IPO, а не на выкуп долей текущих акционеров.

По словам Кочеткова, по сути это будут сделки pre-IPO, предполагающие, что компании обязаны совершенствовать корпоративное управление. Фонд, в свою очередь, будет помогать компаниям готовиться к размещению.

Глава правления «Финама» отметил понимание, что не все компании выйдут на IPO: некоторые могут привлечь стратегических инвесторов вместо выхода на биржу или не дойти до размещения по каким-то причинам. Однако фонд рассчитывает на десять IPO из портфеля в течение пяти лет.