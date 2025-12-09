Известный инвестор Майкл Бьюрри, прославившийся благодаря своему своевременному предсказанию ипотечного кризиса в 2008 году, выступил с масштабной критикой технологического сектора и ИИ-лидеров. В частности, финансист, недавно запустивший собственный блог на Substack, обрушился на компанию OpenAI и заявил, что в сфере искусственного интеллекта назревает кризис, пишет Business Insider.

Freepik

Берри напрямую сравнил OpenAI с Netscape — некогда доминирующим веб-браузером, который стал символом пузыря доткомов в конце 1990-х. «OpenAI — это следующий Netscape, обреченный на провал и теряющий деньги», — написал он.

Пузырь доткомов — это спекулятивный бум и последующий крах акций интернет-компаний на рубеже 1990–2000-х годов. Период с 1995 по 2001 год характеризовался ажиотажным ростом стоимости акций фирм, связанных с интернетом. Инвесторы, веря в революцию «новой экономики», вкладывали деньги в проекты, часто не имевшие прибыли. Пик пузыря пришелся на 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг рекордных 5132 пункта.

Однако бизнес-модели многих компаний оказались нежизнеспособными. Деньги тратились на агрессивную рекламу и расширение за счет кредитов, а не на создание устойчивого дохода. Когда ожидания не оправдались, пузырь лопнул: волна банкротств привела к обвалу NASDAQ более чем вдвое и спровоцировала кризис в технологическом секторе.

По мнению инвестора, компания держится на плаву только благодаря поддержке Microsoft, которая, не ставя ее на баланс, «высасывает интеллектуальную собственность». Берри поставил под сомнение финансовую устойчивость OpenAI, заявив, что ей не хватит и $60 млрд для покрытия потребностей в деньгах, а вся отрасль «нуждается» в IPO на $500 млрд, чтобы выжить.

Ранее Берри уже атаковал другого гиганта — Nvidia. В прошлом месяце он публично раскритиковал компанию за размывание компенсационных выплат в акциях и обратный выкуп акций, что вынудило ее направить аналитикам письмо с опровержениями высказываний финансиста. Теперь Берри призывает общественность предоставить «фотографии и доказательства» того, что графические процессоры Nvidia массово скапливаются на складах, намекая на потенциальный спад спроса.

Параллельно инвестор продвигает и личную репутацию, используя шквал постов как возможность напомнить о своих прошлых успешных прогнозах. Он ссылался на свои предупреждения об инфляции в 2021 году и комментарии о региональном банковском кризисе в марте 2023-го, подчеркивая, что они оказались точными.