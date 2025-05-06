Средняя стоимость месячного абонемента в фитнес-клубы в 16 крупнейших городах России выросла на 15% за год, сообщили в сервисе «2ГИС Про». Самая высокая средняя цена абонемента — в Москве (6 075 руб.), а самая низкая — в Омске (2 119 руб.). Подробности — в распоряжении «Инк.»

Число фитнес-клубов в городах-миллионниках выросло на 8,8%: больше всего в Воронеже (+14%), Санкт-Петербурге (+13%) и Волгограде (+12%).

Москва лидирует по пешей доступности: 76% жителей могут дойти до клуба за 10 минут. Однако высокие цены в столице контрастируют с другими городами, где фитнес остается экономически более доступным, несмотря на общее удорожание услуг.

В столице средний абонемент подорожал на 10%, достигая 5,2–9,9 тыс. руб. в центральных районах, таких как Пресненский (6,9 тыс.), Хамовники (7,2 тыс.) и Тверской (8,8 тыс.). Однако рекордные ценники отмечены за пределами центра: Академический район (15 тыс.) и Черемушки (13 тыс.). Бюджетные варианты доступны в Сокольниках (1,7 тыс.) и Южнопортовом (2,2 тыс.).

В Санкт-Петербурге средняя цена выросла на 5%, однако она различается по районам: от 2,5 тыс. руб. во Фрунзенском до 7,5 тыс. в Петроградском. Новосибирск (+20%) предлагает доступные абонементы в Советском и Кировском районах (2,2 тыс.), тогда как в Октябрьском и Дзержинском цены выше (4,6–4,9 тыс.).

В Краснодаре (+7%) стоимость варьируется от 3,3 тыс. руб. в Прикубанском до 4,5 тыс. в Западном районе, а в Екатеринбурге (+21%) — от 2,2 тыс. в Железнодорожном до 4,4 тыс. в Ленинском.

Волгоград (2 342 руб.) и Пермь (2 670 руб.), наряду с Омском, остаются в числе городов-миллионников с самыми низкими средними ценами на абонементы.