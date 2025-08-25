В период с 2025 по 2028 год на московском рынке коммерческой недвижимости могут появиться 13 новых объектов класса А, в которых предусмотрены площади для занятий спортом. Подробности — в распоряжении редакции «Инка».

Chuttersnap, Unsplash

Согласно данным IBC Real Estate, сегодня лишь около 20% бизнес-центров класса, А в Москве располагают спортзалами. Чаще всего такие объекты находятся в наиболее активных деловых районах — например, в «Москва-Сити» фитнес-зоны есть примерно у 60% офисных комплексов этого уровня.

«Зоны для занятий спортом — относительно новый тренд, стремительно набирающий популярность на московском рынке. Мы проводили опрос среди 1400 офисных сотрудников, согласно которому порядка 43% работников вместо полиса ДМС предпочли бы получить от работодателя бесплатный абонемент в спортивный зал», — рассказала Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.

Согласно данным Level Group, 69% любителей фитнеса выбрали бы абонемент в зал вместо страховки, поскольку к врачам обращаются нечасто, а тренироваться готовы постоянно. При этом почти 10% опрошенных считают более правильным инвестировать в активную профилактику, чем иметь страховую подушку «на всякий случай».

Создание спортивной инфраструктуры в бизнес-центрах рассматривается как один из способов повысить лояльность и вовлеченность персонала. По статистике, примерно 40% сотрудников не находят времени на фитнес вне рабочего графика. Наличие зала в самом офисном комплексе позволяет совмещать тренировки с карьерой и заботой о семье.