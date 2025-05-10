Физики Микко Партанен и Юкка Тулкки из Университета Аалто в Финляндии разработали новый подход к объяснению гравитации, который совместим со Стандартной моделью физики элементарных частиц. Их метод описывает гравитацию в контексте калибровочной теории, что позволяет согласовать ее с тремя другими фундаментальными силами природы — сильным, слабым и электромагнитным взаимодействиями.

Проблема несовместимости квантовой механики с теорией гравитации долгое время оставалась нерешенной в физике. Квантовая теория хорошо описывает поведение материи на атомном и субатомном уровнях, но не работает в масштабах, где проявляются эффекты гравитации. Классическая физика и общая теория относительности, напротив, отлично объясняют гравитацию, но не применимы к квантовому миру.

Исследователи применили симметрии Стандартной модели к калибровочной теории гравитации. В этом подходе частицы, обладающие энергией, взаимодействуют через гравитационное поле, подобно тому как электрически заряженные частицы взаимодействуют через электромагнитное поле.

Хотя это еще не полная теория квантовой гравитации, данное исследование представляет собой важный шаг в поиске решения этой фундаментальной проблемы физики. Если эта работа приведет к созданию полной квантовой теории поля гравитации, она поможет объяснить такие сложные явления, как сингулярности в черных дырах и Большой взрыв.