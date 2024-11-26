Человечеству пока не удалось осуществить путешествие во времени, но вопрос о том, допустимо ли это с теоретической точки зрения, до сих пор остается актуальным для ученых. Однако, согласно новой гипотезе, путешествия во времени возможны, но действия путешественников будут ограничены.

В таких фильмах, как «Терминатор», «Донни Дарко» и «Назад в будущее», рассматривается идея путешествий во времени. Но эта концепция приводит к множеству проблем из-за фундаментальных законов Вселенной. Например, если отправиться в прошлое и помешать встрече своих родителей, то возникнет вопрос: как вообще можно будет существовать, чтобы иметь возможность вернуться в прошлое?

Эта монументальная загадка, известна как «парадокс убитого дедушки». Однако несколько лет назад Жермен Тобар, студент-физик из Университета Квинсленда в Австралии, нашел способ, как сделать путешествия во времени возможными без парадоксов. Он предложил «возвести числа в квадрат».

«Классическая динамика гласит, что если вы знаете состояние системы в определенный момент времени, это может рассказать нам всю историю системы, — объяснил Тобар еще в 2020 году. — Однако общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование временных петель или путешествий во времени, когда событие может происходить как в прошлом, так и в будущем, что теоретически переворачивает изучение динамики с ног на голову».

Расчеты показывают, что пространство-время потенциально может адаптироваться, чтобы избежать парадоксов. Например, есть путешественник во времени, который отправляется в прошлое с целью предотвратить распространение заболевания. Если ему удастся выполнить свою миссию, то по возвращении у него не будет тех болезней, для борьбы с которыми он отправлялся в прошлое.

Однако Тобар предполагал, что болезнь все равно выйдет каким-то другим путем, другим маршрутом или другим методом. Что бы ни делал путешественник во времени, болезнь не будет остановлена. Работа Тобара непроста для понимания тем, кто не является математиком, но в ней рассматривается влияние детерминированных процессов (без какой-либо случайности) на произвольное количество областей в пространственно-временном континууме и демонстрируется, как замкнутые времениподобные кривые (предсказанные Эйнштейном) могут соответствовать правилам свободы воли и классической физики.

«Математика подтвердилась и результаты стали предметом научной фантастики», — сказал физик Фабио Коста из Университета Квинсленда, руководивший исследованием. Согласно новой гипотезе, путешествия во времени возможны, но действия путешественников во времени ограничены, чтобы предотвратить создание парадокса.

Хотя цифры могут сработать, на самом деле искривление пространства и времени для попадания в прошлое остается недостижимой задачей — машины времени, которые ученые разработали на сегодняшний день, настолько высокотехнологичны, что на данный момент существуют только в виде расчетов на бумаге.

Стивен Хокинг не сомневался в возможности того, что однажды человечество сможет достигнуть этой задачи. Новое исследование выдвигает предположение: если это произойдет, то в прошлом можно будет сделать с миром все, что захочется и он к этому приспособится.

«Как бы вы ни пытались создать парадокс, события всегда будут корректироваться сами собой, чтобы избежать любых несоответствий, — сказал Коста. — Обнаруженный нами ряд математических процессов показывает, что путешествия во времени со свободной волей логически возможны в нашей Вселенной без каких-либо парадоксов».

Ранее стало известно, что принесло свет в темную и бесформенную пустоту ранней Вселенной. Согласно данным космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», источником свободно летящих фотонов на заре космоса стали небольшие карликовые галактики. Они вспыхнули и «ожили», рассеяв туман мутного водорода, который заполнил межгалактическое пространство.