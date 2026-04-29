Федеральная налоговая служба выделила ключевые признаки компаний, которые чаще всего накапливают долги перед бюджетом. В зоне риска — небольшие организации с низкой рентабельностью, ограниченным штатом и слабой финансовой базой.

Типичный налоговый должник — компания с численностью до 10 сотрудников и годовым фондом оплаты труда менее 5 млн руб. Для нее характерны минимальная прибыль, небольшая выручка, нулевые или отрицательные чистые активы и отсутствие устойчивого запаса ликвидности.

Статистика показывает заметный разрыв между проблемным и устойчивым бизнесом. Среди компаний с задолженностью 58% имеют низкий фонд оплаты труда, а 53% — малочисленный персонал. У добросовестных налогоплательщиков эти показатели составляют 29,3% и 26,7%.

Разрыв заметен и по оборотам. Медианная выручка компаний-должников составляет 141,2 млн руб., тогда как у бизнеса без налоговых проблем — 430,5 млн руб. Кроме того, среди должников лишь 6,4% входят в группы компаний против 18,2% у финансово устойчивых.

Одновременно в России растет общий объем налоговой задолженности. На 1 января 2026 года совокупный долг компаний по налогам и сборам достиг 2,5 трлн руб., увеличившись за год на 22,9%. Сумма начислений по итогам камеральных и выездных проверок выросла на 26% — до 1,038 трлн руб.

Читайте также Средний класс пошел в микрозаймы: портрет заемщика МФО кардинально изменился

Эксперты связывают рост задолженности с усилением контроля со стороны налоговой службы. ФНС активно использует риск-ориентированный подход, цифровые алгоритмы и автоматический анализ отчетности. Под особое внимание попадают компании с низкой налоговой нагрузкой, признаками дробления бизнеса и связями с сомнительными контрагентами.

При этом специалисты предупреждают: под описание «типичного неплательщика» нередко попадает и обычный микробизнес. Малые предприятия особенно чувствительны к дорогим кредитам, падению спроса, задержкам платежей со стороны клиентов и росту обязательных расходов.

По оценкам рынка, без смягчения экономических условий налоговые долги бизнеса продолжат расти. Снизить давление на компании могут упрощение администрирования, более понятные правила налогообложения и расширение доступа предпринимателей к финансированию.

