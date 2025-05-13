Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала данные о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, а также рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг за 2024 год. Эти данные позволяют бизнесу оценить риск попадания в план выездных проверок.

Фото: Unsplash

Согласно концепции системы планирования выездных налоговых проверок, риск выше, если:

Налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности). В ведомстве поясняют, что это дает основания предполагать уклонение лица от исчисления и уплаты налогов в полном объеме.

Уровень рентабельности отклоняется от среднеотраслевого на 10% и более.

Среди критериев (всего их 12) налоговых рисков в концепции также названы отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов, отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов по НДС и другие.

