ФНС намерена согласовать с бизнесом новую модель налогообложения для самозанятых и предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АвтоУСН). Определиться с ее основными параметрами планируется до конца 2026 года или в начале 2027-го. Задача — избежать резкого роста платежей при переходе между режимами и не допустить ухода предпринимателей в тень, заявил замглавы ФНС Дмитрий Сатин на налоговом форуме Торгово-промышленной палаты.

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По замыслу налоговой службы, нагрузка на бизнес должна увеличиваться постепенно, по мере роста доходов. Сатин считает, что резкие изменения условий налогообложения мешают развитию компаний и могут подталкивать их к искусственному дроблению. Новая модель должна учитывать два действующих эксперимента: режим налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых рассчитан до конца 2028 года, АвтоУСН — до конца 2027-го. Среди возможных вариантов — включение самозанятости в упрощенную систему налогообложения.

Одним из предметов дискуссии станет действующий лимит доходов самозанятых — 2,4 млн руб. в год. Он не менялся с 2019 года. Плательщики НПД перечисляют 4% с доходов от физических лиц и 6% — от компаний и индивидуальных предпринимателей. Президент ТПП Сергей Катырин предложил индексировать предельный доход с учетом инфляции. Сатин признал необходимость обсудить этот вопрос, но не обозначил конкретных параметров возможного пересмотра.

Отдельно ФНС намерена рассмотреть работу самозанятых с компаниями. Регулярные отношения с одним бизнес-заказчиком могут скрывать фактический наем, позволяющий не платить НДФЛ и страховые взносы. При этом, подчеркнул Сатин, условия работы самозанятых с физлицами требуют самостоятельной оценки: власти должны решить, сохранять ли действующую модель или менять ее.

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Параллельно растет число пользователей АвтоУСН. С начала 2026 года к режиму присоединились 472 тыс. налогоплательщиков, а общее количество достигло 510 тыс. Большинство из них прежде применяли обычную упрощенную систему. По оценке Сатина, АвтоУСН помогла бизнесу смягчить последствия налоговых изменений этого года.

Представители предпринимательских объединений предлагают не отказываться от НПД после завершения эксперимента, а скорректировать его условия. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин выступает за повышение лимита доходов и доступные социальные гарантии для самозанятых. В качестве возможных новых порогов он предлагает оценить 3,4 млн и 4,3 млн руб. в год. Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук считает возможным увеличить лимит до 10 млн руб. с последующей ежегодной индексацией.

Среди других предложений бизнеса — разрешить плательщикам НПД продавать товары, подлежащие обязательной маркировке, расширить перечень разрешенных занятий и упростить переход к статусу микропредприятия. При этом Шубин и Мемрук предупреждают, что борьба с фиктивной самозанятостью не должна создавать дополнительные ограничения для тех, кто действительно работает самостоятельно.

Пересмотр режима обсуждается с 2025 года. Тогда Совет Федерации предложил оценить результаты эксперимента и рассмотреть возможность его досрочного завершения, однако правительство заявляло, что не планирует менять условия НПД до 2028 года. Теперь ФНС намерена согласовать дальнейшие решения заранее, до окончания действующих экспериментов.

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