Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила методику оценки финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) компаний и индивидуальных предпринимателей, которая позволит анализировать их надежность, в том числе для госзакупок. Проект приказа опубликован для общественного обсуждения. На это обратили внимание «Ведомости». Полномочия по такой оценке ФНС получит с 1 января 2026 года, после вступления в силу поправок в закон о налоговых органах.

Freepik

По новому приказу, оценка предусмотрена в два этапа.

На первом проверяются обязательные критерии, такие как отсутствие существенных прямых расхождений по НДС, непривлечение к ответственности за подкуп, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков или процедур банкротства, а также непричастность к экстремизму и терроризму.

Второй этап использует балльную систему: 1 балл за соответствие, 0 — за несоответствие. Для компаний предусмотрено 55 критериев, для ИП — 31, включая уровень зарплат выше среднего по региону и ОКВЭД, соответствие доходов налоговой нагрузке по отрасли, наличие иностранцев среди участников и рентабельность активов.

Результаты анализа будут предоставляться в виде выписки из специального сервиса с электронной подписью. Если запрос исходит от третьего лица, проверяемая компания получит один день на внесение корректировок. Пилотный сервис оценки юрлиц работает с 2023 года через личный кабинет на сайте ФНС.

О внедрении системы на законодательном уровне на встрече с президентом Владимиром Путиным 13 августа рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров. По его словам, анализ ФХД помогает контрагентам обмениваться данными о финансовом состоянии, снижая риски неисполнения контрактов и административную нагрузку. Егоров отметил, что уже свыше 40% госзакупок прошло с использованием системы, из них доля расторгнутых составила 0,6%.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин в свою очередь подчеркнул, что за время пилота серьезных нареканий не было, а система в дальнейшем повысит прозрачность бизнеса и отсеет недобросовестных участников госзакупок.

Однако он предупредил о рисках усложнения процесса для малых компаний и стартапов.

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов добавил, что методика формализует существующие критерии, но не учитывает отраслевую специфику и внешние факторы, поэтому не заменяет полноценный аудит.