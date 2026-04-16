Бесплатный курс по космосу от «Фоксфорда» и «Роскосмоса» за две недели после запуска собрал около 9,5 тыс. пользователей — почти вдвое больше запланированного. Проект показывает, как эдтех-компании используют бесплатный контент и партнерства для привлечения аудитории. Подробности — в распоряжении «Инка».

Онлайн-школа «Фоксфорд» совместно с «Роскосмосом» запустила образовательную программу для детей «Космос: инструкция по применению», приуроченную ко Дню космонавтики (12 апреля). Курс включает короткие видеоуроки, интерактивные задания и игровые элементы, а также офлайн-активности в музеях космонавтики.

По словам руководителя проекта Виктории Аргышевой, изначально команда рассчитывала примерно на 5 тыс. регистраций.

«За первые две недели после запуска проекта мы превзошли эту цифру почти вдвое — к 15 апреля на курс зарегистрировались уже около 9,5 тыс. человек. Предполагаем, что до конца месяца количество регистраций может дойти и до 15 тыс. пользователей», — рассказала она.

Курс полностью бесплатный и доступен без ограничений по времени. При этом он выполняет не только образовательную функцию: пользователи, зарегистрировавшиеся на платформе, получают доступ к другим продуктам школы.

Проект стал продолжением экспериментов «Фоксфорда» с форматами «образование через развлечение» (edutainment) — ранее компания запускала похожий курс о морской экосистеме совместно с «Москвариумом». В новом проекте ставка сделана на сочетание видеоконтента, игровых механик и офлайн-вовлечения.

Тренд на бесплатные вводные продукты активно используют и другие эдтех-компании. Например, Coursera и Khan Academy предоставляют бесплатный доступ к базовым курсам, формируя широкую воронку пользователей. В России похожую модель применяют «Яндекс Практикум» и Skillbox, предлагая бесплатные интенсивы и вводные занятия.

Партнерства с крупными институциями также становятся важным каналом роста. Совместные проекты с государственными структурами и брендами позволяют образовательным компаниям усиливать доверие аудитории и снижать стоимость привлечения пользователей.

Что это значит для бизнеса

История с курсом «Фоксфорда» показывает несколько устойчивых практик, которые выходят за рамки традиционного формата подачи образования:

Бесплатный продукт как маркетинг. Компании используют курсы и контент не для прямой выручки, а как инструмент массового привлечения аудитории.

Переход к edutainment. Образовательные продукты становятся ближе к медиа: короткие видео, игровые механики и офлайн-активности повышают вовлеченность.

Партнерства вместо рекламы. Коллаборации с крупными брендами и институтами помогают быстрее наращивать доверие и масштабировать охват.

Рост через экосистему. Пользователь приходит на бесплатный продукт, а затем остается внутри платформы и конвертируется в платного клиента.

